Die Parlamentswahl in Ungarn

Alle Daten, alle Fakten Die Parlamentswahl in Ungarn Von Martin Morcinek

Wahl in Ungarn: Blick auf das Parlamentsgebäude in Budapest.

Tag der Entscheidung in Ungarn: Bei der Parlamentswahl am 3. April hofft die ungarische Opposition, den seit zwölf Jahren regierenden Fidesz-Chef Viktor Orban aus dem Amt zu heben. Kann das Anti-Orban-Bündnis gewinnen?

Im Osten Europas steht eine wichtige politische Weichenstellung an: In dem rund 9,8 Millionen Einwohner zählenden EU-Land zwischen Balkan und der Ukraine wird am 3. April 2022 ein neues Parlament gewählt.

Formal geht es bei dem Votum um die politischen Machtverhältnisse in der regulär 199 Sitze umfassenden Volksvertretung. Beobachter sehen in der Parlamentswahl jedoch vor allem eine Richtungsentscheidung. Im Kern können die Ungarn darüber abstimmen, ob der zunehmend autoritär regierende Ministerpräsident Viktor Orban mit seiner rechtspopulistischen Fidesz-Partei an der Macht bleibt oder nicht.

Der Ukraine-Krieg könnte bei der Ungarn-Wahl womöglich den Ausschlag geben: Orban, der seit 2010 regiert, pflegte bis zuletzt ein freundschaftliches Verhältnis zum russischen Präsidenten Wladimir Putin. Auch übernahm er autoritäre russische Machttechniken für sein Land - etwa die Knebelung der unabhängigen Medien und die offene Hetze gegen Minderheiten.

Putins Angriffskrieg gegen die Ukraine wurde von Orban bisher nur halbherzig verurteilt. "Aus diesem Krieg müssen wir uns heraushalten", erklärte er zuletzt vor zehntausenden Anhängern. "Die Kriege werden nicht für uns und nicht in unserem Interesse geführt", erklärte er. Ungarn ist seit 1999 Mitglied der Nato, seit 2004 Mitglied der Europäischen Union. Brüssel diente Orban zuletzt jedoch vor allem als Feindbild. Die EU unterstützt Ungarn mit Milliardenzahlungen.

Bei der Wahl am Sonntag steht viel auf dem Spiel: Anders als früher liegt der Amtsinhaber in den Umfragen nicht mehr uneinholbar vorn. Die österreichische Tageszeitung "Der Standard" sieht das Oppositionsbündnis sogar in einem Kopf-an-Kopf-Rennen mit dem langjährigen Regierungschef. Orban muss tatsächlich um seine Wiederwahl fürchten.

"Keine vollwertige Demokratie"

Die Kräfteverhältnisse sind allerdings ungleich verteilt: In seiner Amtszeit arbeitete Orban gezielt an der Aushöhlung demokratischer Strukturen und der Schwächung rechtsstaatlichen Einrichtungen. Staatsanwaltschaft, Gerichtsbarkeit und Verfassungsgericht sind längst mit loyalen Parteigängern besetzt. Weite Teile der Medienlandschaft stehen direkt oder indirekt unter Orbans Kontrolle. Schritt für Schritt richtete der rechtspopulistische Fidesz-Chef zudem auch das ungarische Wahlrecht bis hinunter zum Zuschnitt einzelner Wahlkreise auf seinen Machterhalt aus.

"Ungarn gilt als einziges EU-Land, das keine vollwertige Demokratie mehr ist", heißt es in einer Analyse der SPD-nahen Friedrich-Ebert-Stiftung. Im europäischen Ausland wird Ungarn sogar bereits als "Scheindemokratie" gesehen. Auf dem Papier gebe es zwar noch demokratische Institutionen, sagt etwa Historiker Krisztian Ungvary. Sie erfüllten aber ihre Funktion nicht mehr. Victor Orban habe ein Wahlsystem erschaffen, mit dem er auch mit 30 Prozent der Stimmen eine Mehrheit erhalte.