Im Februar kündigen der britische Premierminister Johnson und seine Partnerin an, dass sie ein Baby erwarten. Mitten in der Corona-Pandemie ist es nun so weit.

Der britische Premierminister Boris Johnson ist erneut Vater geworden. Ein Sprecher von ihm und seiner Lebensgefährtin Carrie Symonds bestätigte, dass sie in einem Krankenhaus in London einen "gesunden Jungen" zur Welt gebracht hat.

"Sowohl Mutter als auch Baby geht es sehr gut", sagte der Sprecher. Der Premierminister und seine Frau bedanken sich beim "fantastischen NHS-Geburtsteam".

Johnson hatte sich mit dem Coronavirus infiziert und war auch auf der Intensivstation behandelt worden, hat aber inzwischen seine Amtsgeschäfte wieder aufgenommen. Seine Partnerin hatte sich zunächst von ihm isoliert, wies aber auch selbst Corona-Symptome auf. Britischen Zeitungen zufolge erwartete das Paar zuletzt gemeinsam die Ankunft des Babys.

Johnson und Symonds hatten im Februar bekannt gegeben, dass sie ein Kind erwarten. Außerdem gaben sie bei dieser Gelegenheit ihre Verlobung bekannt. Johnson wäre der erste Premierminister seit 250 Jahren, der im Amt heiratet.

Viele Geschwister

Der Premierminister war bereits zwei Mal verheiratet, von seiner zweiten Frau, der Anwältin Marina Wheeler, trennte er sich 2018 nach 26 Jahren Ehe. Mit Wheeler hat Johnson bereits vier Kinder - seine älteste Tochter ist nur fünf Jahre jünger als Symonds. Aus einer Affäre hat der Tory-Politiker eine weitere Tochter; sie kam 2009 zur Welt. In einem Rechtsstreit um dieses Kind hieß es überdies, Johnson habe ein weiteres uneheliches Kind. Der Politiker wollte das aber nicht kommentieren.

Der letzte Premierminister, der im Amt Vater wurde, war Johnsons Parteikollege David Cameron. 2010 brachte seine Frau Samantha ein Mädchen zur Welt.