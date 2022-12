Ein weiterer junger Mann im Iran soll hingerichtet werden. Seine Eltern nehmen ein Video auf, in dem sie das Mullah-Regime um sein Leben bitten. Menschenrechtler berichten von einem unfairen, übereilten Prozess, der Demonstranten abschrecken soll.

Die Eltern eines jungen Iraners, dem die Hinrichtung droht, haben die Justiz des Landes um Gnade gebeten. "Ich flehe Sie an, die Todesstrafe im Fall meines Sohnes aufzuheben", sagte Maschallah Karami, Vater von Mohammed Mehdi Karami, in einem in Online-Netzwerken veröffentlichten Video. Laut Amnesty International war der Sohn im Zusammenhang mit den Protesten gegen die iranische Führung in einem verkürzten Gerichtsverfahren zum Tode verurteilt worden.

Die iranische Justiz hat in den vergangenen zwei Wochen bereits zwei junge Männer hingerichtet, die bei Protesten Sicherheitskräfte verletzt oder getötet haben sollen. Der Iran hat seit Beginn der Proteste bereits elf Todesurteile verhängt. Amnesty International schätzt, dass insgesamt 26 Menschen hingerichtet werden können, unter ihnen auch welche, deren Urteil noch aussteht.

Menschenrechtsorganisationen kritisieren die Gerichtsverhandlungen als übereilt und unfair. Karami, der Anfang 20 sein soll, sei eine Woche nach Beginn des Prozesses verurteilt worden. Er soll an einem tödlichen Angriff auf einen Paramilitär beteiligt gewesen sein. Der Anwalt der Familie habe keinen Zugang zu ihm gehabt, und der Pflichtverteidiger habe Anrufe seiner Familie nicht beantwortet. Der Iran steht im Verdacht, die Todesstrafe als Drohmittel zu nutzen, um die Proteste einzudämmen.

Cannes fordert Freilassung von Alidoosti

Das Land wird seit dem Tod der jungen iranischen Kurdin Mahsa Amini am 16. September von einer Protestwelle erschüttert. Amini war zuvor von der Sittenpolizei festgenommen worden, weil ihr ein Verstoß gegen die strenge Kleiderordnung des Landes vorgeworfen wurde. Seitdem haben die Behörden bei ihrem Durchgreifen gegen die von ihnen als "Unruhen" bezeichneten Geschehnisse Tausende festgenommen. In der vergangenen Woche waren die Todesurteile gegen die beiden 23-jährigen Männer Mohsen Schekari und Madschidresa Rahnaward vollstreckt worden.

Unterdessen hat das Filmfestival von Cannes gegen die Festnahme der iranischen Schauspielerin Taraneh Alidoosti protestiert und deren Freilassung gefordert. Das Festival zeigte sich "solidarisch mit dem friedlichen Einsatz für die Freiheit und das Recht der Frauen", hieß es. Am Wochenende hatten mehrere Prominente und Menschenrechtsorganisationen gegen ihre Festnahme protestiert.