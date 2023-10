372 Deutsche landeten in einer Boeing 737 aus Tel Aviv kommend in Frankfurt.

Hunderte Deutsche werden in diesen Stunden, am sechsten Tag nach dem Angriff der radikalislamischen Hamas, aus Israel ausgeflogen. Die ersten Maschinen sind gelandet, weitere sind derzeit noch in der Luft.

Der erste Sonderflug mit in Israel gestrandeten Deutschen ist am späten Nachmittag in Deutschland gelandet. Die Maschine mit nach Angaben des Auswärtigen Amtes 372 Deutschen an Bord kam aus Tel Aviv und erreichte mit etwa einer Stunde Verspätung den Flughafen in Frankfurt am Main. Einige Minuten später landete auch der zweite Lufthansa-Sonderflug aus Israel in München, wie aus der Website flightradar24.com ersichtlich wurde. Im Laufe des Tages sind drei weitere Sonderflüge geplant, zwei Lufthansa-Maschinen sind derzeit mit Ziel München bzw. Frankfurt in der Luft. Am Freitag sollen erneut insgesamt vier Flugzeuge deutsche Staatsbürger aus Israel ausfliegen.

Die radikalislamische Hamas hatte am Samstag einen Großangriff gegen Israel gestartet. Sie schoss tausende Raketen auf Israel ab und drang mit hunderten Kämpfern in das Land ein. Die israelische Armee nahm den Gazastreifen als Reaktion auf den Hamas-Angriff unter Dauerbeschuss. In Israel wurden insgesamt 1200 Todesopfer gemeldet, auf palästinensischer Seite mehr als 1350. Israel greift den Gazastreifen weiter mit Raketen an, von dort fliegen auch weiter Raketen auf Israel.

Ein Sprecher des Außenministeriums hatte am Mittwoch gesagt, auf der Krisenliste der deutschen Botschaft in Israel hätten sich rund 5000 Menschen eingetragen. Er konnte aber nicht sagen, ob all diese Menschen ausreisen wollten. Insgesamt sind mehr als 100.000 deutsche Staatsbürger in Israel, viele auch mit doppelter Staatsbürgerschaft.

Die ersten Länder hatten bereits unmittelbar nach Beginn des Hamas-Angriffes Rückholaktionen für gestrandete Staatsbürger gestartet. So landeten schon am Montag drei Militärflugzeuge mit aus Israel evakuierten polnischen Staatsbürgern in Warschau. Auch mehrere andere EU-Länder organisierten seitdem Sonderflüge und brachten hunderte Menschen in ihre Heimatländer zurück.