Die Union liegt im Trendbarometer von RTL und ntv noch immer hinter der SPD. Im "Frühstart" bei ntv zeigt CSU-Generalsekretär Blume dennoch Zuversicht, dass ein Wahlsieg noch möglich sein könnte. Mit weniger solle sich die Union auch nicht zufriedengeben.

CSU-Generalsekretär Markus Blume erwartet am Sonntag ein knappes Wahlergebnis. "Wir sehen an den Umfragezahlen, dass es ein knappes Rennen wird. Uns war immer klar, es wird ein Wimpernschlag-Finale", sagte Blume im "Frühstart" bei ntv. Mit Blick auf die politische Konkurrenz warnte er erneut vor einem Linksrutsch: "Die Menschen sind besorgt vor einer Vermögenssteuer und da sind Parteien am Start, die haben zum Teil ein gestörtes Verhältnis zu Eigentum."

Blume betonte, dass nach der Bundestagswahl nur die erstplatzierte Partei einen klaren Regierungsauftrag habe. Die Union habe daher kein anderes Ziel, als den Wahlsieg, so der Generalsekretär weiter. "Am Ende geht es uns ausschließlich um Platz eins. Wir wollen das Kanzleramt gewinnen." Auf die Frage, ob die Union auch als Juniorpartner in eine Koalition gehen würde, sagte der CSU-Politiker: "Wir spielen auf Sieg und nicht auf Platz."

In der aktuellen Forsa-Umfrage liegt die Union mit 22 Prozent auf Platz zwei hinter der SPD (25 Prozent). "Das ist nicht Union", so Blume mit Blick auf die Zustimmungswerte. CDU/CSU dürfe sich mit einem Wahlergebnis in der Größenordnung von 20 plus X nicht zufriedengeben, so der Generalsekretär.

Blume sagte, dass die Union die Gründe für die schlechten Zustimmungswerte nach der Wahl genau analysieren müsse. Volkspartei zu sein, sei kein Geschenk des Himmels, so Blume: "Bei einem schlechten Wahlergebnis müssen die notwendigen Erkenntnisse und Erneuerungen in den Blick genommen werden. Wir als CSU haben das in der Vergangenheit schon getan - und ich denke, es ist insgesamt noch mal notwendig."