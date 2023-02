Deutschland richtet für die Bundeswehr ein Sondervermögen von 100 Milliarden Euro ein. Was nach Aufrüstung klingt, ist dem ehemaligen US-Präsidentenberater Charles Kupchan zu wenig. Um die militärische Schlagkraft Europas zu stärken, brauche es am Ende die USA.

Der ehemalige Berater des US-Präsidenten Joe Biden, Charles Kupchan, hat die EU-Staaten aufgefordert, stärker aufzurüsten. Angesichts der von Kanzler Olaf Scholz angekündigten Zeitenwende sagte er dem "Stern", dass das längst nicht reiche. Europa werde dahingehend noch lange auf die USA angewiesen bleiben.

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron habe die Europäer von Amerika loslösen wollen und eine "strategische Autonomie" von den USA gefordert, so Kupchan. "Damit war er isoliert. Dann wurde er eingeholt vom Ukraine-Krieg." Europa müsse stärker zusammenwachsen und militärisch schlagkräftiger werden, betonte der Professor für Internationale Beziehungen an der renommierten Georgetown Universität in Washington. "Aber das wird nur zusammen mit den USA gelingen, nicht statt der USA."

Kupchan lobte zudem das Vorgehen Bidens im Ukraine-Krieg. "Es war unglaublich geschickt von ihm, dass er schon früh die Erkenntnisse seiner Geheimdienste veröffentlichte. So wussten die Ukrainer und Europäer, dass eine russische Invasion bevorstand. Die ganze Welt wusste, dass man der russischen Propaganda keinen Glauben schenken darf." Zusammen mit den Europäern sei es Biden gelungen, Sanktionen und Waffenlieferungen durchzusetzen.

"Das Resultat ist ja bisher ein voller Erfolg: eine strategische Niederlage für Russland", sagte Kupchan. Die Regierung in Kiew sei auch nach einem Jahr Angriffskrieg noch immer da. "Mehr noch: Russland hat die Ukraine im Kampf gegen die Invasion geeint. Putins Einflusssphäre in der Welt ist radikal geschrumpft. Joe Biden verdient Bestnoten in diesem Konflikt. Kupchan gehe fest davon aus, dass man am Ende des Krieges Russland stark geschwächt sehen werde und Biden und seine Regierung gestärkt.

Das gesamte Interview können Sie beim "Stern" lesen.