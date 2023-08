Von seinem Golfclub aus startet Trump zu einer denkwürdigen Reise: Im Gefängnis in Atlanta wird der Ex-US-Präsident erkennungsdienstlich behandelt. Nach einer Anklage wegen Wahlbeeinflussung in Georgia soll es wohl auch ein Polizeifoto geben – ein Novum in der US-Geschichte.

Der frühere US-Präsident Donald Trump hat sich nach seiner Anklage wegen Wahlbeeinflussung im Bundesstaat Georgia auf den Weg zu einem Gefängnistermin in Atlanta gemacht. Der republikanische Präsidentschaftsbewerber wurde am Nachmittag (Ortszeit) von seinem Golfclub im Bundesstaat New Jersey aus zum Flughafen Newark gefahren, um von dort aus nach Atlanta zu fliegen, wie Live-Fernsehbilder zeigten. Die erkennungsdienstliche Behandlung im Gefängnis des Landkreises Fulton County in Atlanta sollte am Abend erfolgen.

Atlanta rüstet sich für Trumps Ankunft. (Foto: REUTERS)

"Verhaftungszeit: 19.30 Uhr", schrieb Trump auf seiner Onlineplattform Truth Social. In Deutschland ist dies in der Nacht auf Freitag um 01.30 Uhr. Es wurde damit gerechnet, dass in Atlanta auch ein Polizeifoto des 77-Jährigen angefertigt wird, was eine historische Premiere wäre. Bei den drei bisherigen Anklagen gegen Trump hatten die Behörden auf Polizeifotos verzichtet.

Medienberichten zufolge wollte der Ex-Präsident nach dem Termin in dem Gefängnis in Atlanta in seinen Golfclub Bedminster in New Jersey zurückkehren. Die Kaution war bereits zu Wochenbeginn auf 200.000 Dollar (rund 185.000 Euro) festgelegt worden.

Anklage in 13 Punkten

Trump war am Montag vergangener Woche in Atlanta wegen seiner Versuche angeklagt worden, den Ausgang der Präsidentschaftswahl 2020 in Georgia zu kippen. Die Anklage gegen den 77-Jährigen umfasst 13 Punkte und fußt unter anderem auf einem Gesetz gegen organisierte Kriminalität.

Trump soll sich mit 18 anderen Angeklagten verschworen haben, um sich trotz seiner Niederlage gegen den Demokraten Joe Biden zum Sieger der Wahl in Georgia erklären zu lassen. Unter den Mitangeklagten ist Trumps ehemalige Anwalt Rudy Giuliani und Trumps früherer Stabschef im Weißen Haus, Mark Meadows. Giuliani stellte sich am Mittwoch den Behörden in Atlanta, Meadows am Donnerstag.

Trump ist in diesem Jahr bereits vier Mal angeklagt worden, darunter zwei Mal wegen seiner Umtriebe nach der Wahl 2020. Bei der rechten Basis genießt er aber nach wie vor große Beliebtheit. Der Rechtspopulist führt Umfragen zu den Präsidentschaftsvorwahlen der Republikaner 2024 mit mehr als 40 Prozentpunkten Vorsprung auf seine Verfolger an. Der ersten Fernsehdebatte der republikanischen Präsidentschaftsbewerber blieb er deswegen am Mittwochabend fern.

"Es ist so dumm"

Vor dem Gefängnis in Atlanta versammelten sich Anhänger des Ex-Präsidenten. "Ich bin hier, um Präsident Trump zu unterstützen", sagte Ken Peters aus dem Bundesstaat Tennessee. "Er wird auf lächerliche Art und Weise Woche für Woche angeklagt. Es ist so dumm. Sie wollen ihren politischen Gegner ins Gefängnis werfen, das ist wie in der Dritten Welt." Dagegen forderte eine Demonstrantin eine Festnahme Trumps und warf dem Ex-Präsidenten "eklatante Lügen" vor. Zahlreiche Polizisten sicherten die Umgebung des Gefängnisses.

Trump nahm derweil vor dem Gefängnistermin Änderungen an seinem Anwaltsteam vor. Er heuerte den erfahrenen Strafverteidiger Steven Sadow aus Atlanta als Chefverteidiger an und trennte sich laut Medien von seinem Anwalt Drew Findling. Die Anklageverlesung wird zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen, vorgesehen ist die Woche ab dem 5. September. Über einen Termin für den Prozessbeginn gibt es derzeit Auseinandersetzungen zwischen Staatsanwaltschaft und Verteidigung. Staatsanwältin Fani Willis hatte kürzlich den 4. März 2024 beantragt. Das wäre nur einen Tag vor dem als "Super Tuesday" bekannten Wahltag, an dem in mehr als einem Dutzend Bundesstaaten Präsidentschaftsvorwahlen stattfinden.

Trump ist von der Justiz in Atlanta und von der Bundesjustiz wegen seiner Versuche angeklagt worden, den Wahlausgang 2020 zu kippen. Eine weitere Anklage durch die Bundesjustiz gab es in der Affäre um Geheimdokumente, die Trump zum Ende seiner Amtszeit Anfang 2021 aus dem Weißen Haus in sein Privatanwesen Mar-a-Lago im Bundesstaat Florida mitgenommen hatte. Bereits Ende März war Trump außerdem von der New Yorker Justiz wegen einer Schweigegeldzahlung an die Pornodarstellerin Stormy Daniels vor der Präsidentschaftswahl 2016 angeklagt worden. Trump hat die Vorwürfe in den verschiedenen Verfahren entschieden zurückgewiesen. Er bezeichnet sich als Opfer politisch motivierter Ermittlungen.