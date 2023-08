Seit zwei Monaten läuft die Offensive der Ukraine gegen die russische Invasion. Inzwischen sei die erste russische Verteidigungslinie im Süden durchbrochen worden, so Vize-Verteidigungsministerin Maliar. Militärexperte Mölling macht genau das zur Bedingung für einen Erfolg.

Der Militärexperte Christian Mölling von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP) sieht zwei Monate nach Beginn der ukrainischen Gegenoffensive realistische Chancen für einen Erfolg der Ukraine. "Wenn die Ukrainer es schaffen, durch die erste russische Verteidigungslinie zu kommen, wird die Offensive erfolgreich sein", sagte Mölling den Zeitungen der Funke Mediengruppe.

Möglicherweise ist genau das bereits geschehen. Einem Bericht zufolge durchbrachen ukrainische Streitkräfte die erste russische Verteidigungslinie im Süden. "An einigen Stellen" an der Südfront habe das ukrainische Militär die erste russische Verteidigungslinie durchbrochen und sei auf die "mittlere" vorgerückt, meldet die ukrainische Zeitung "Kyiv Independent" unter Berufung auf die stellvertretende Verteidigungsministerin Hanna Maliar. Dem Bericht zufolge konzentriert die Ukraine ihre Gegenoffensive im Süden des Landes rund um Bachmut, während die Hauptrichtung der russischen Angriffe im Osten in der Nähe von Kupiansk in der Oblast Charkiw liegt.

Es würde reichen, wenn die Truppen "bis zu den quer verlaufenden Versorgungslinien auf Eisenbahn und Straße in Richtung Melitopol vorstoßen", sagte Mölling. "Dann könnten sie das ganze Gebiet bis zum Asowschen Meer mit Artillerie und Raketenartillerie beschießen. Das Terrain wäre dann für die Russen nicht mehr zu verteidigen", fügte er hinzu.

Hauptphase kommt noch

Die "Hauptphase der Offensive" habe noch nicht begonnen, betonte Mölling, die Ukrainer testeten noch "das vorsichtige Vorrücken." Der Militärexperte hält es sogar für möglich, dass die ukrainischen Truppen alle besetzten Gebiete einschließlich der bereits 2014 annektierten Krim befreien. "Es reicht, wenn sie sich so gut aufstellen, dass es für die Russen nicht mehr möglich ist, den Süden zu halten. Dann müssen sie abziehen", sagte Mölling. "Dieser Krieg kann ohne eine Entscheidungsschlacht entschieden werden. Es braucht kein Ende wie in einem Hollywood-Film."

Laut Mölling geht die Offensive "langsam, aber sicher" voran. Im Westen habe es die falsche Erwartung gegeben, dass die ukrainischen Truppen innerhalb kürzester Zeit bis zum Asowschen Meer vordringen können, sagte er. "Dies war nicht möglich, da der Westen nicht ausreichend die nötigen Waffen geliefert hat." Dies zeige die "Unbedarftheit westlicher - auch deutscher - Entscheidungsträger in Politik und Regierung".

Die Ukraine brauche mehr von allen bislang gelieferten westlichen Waffensystemen sowie Raketen mit größerer Reichweite, fügte Mölling hinzu und kritisierte, Deutschland habe bislang immer zu spät geliefert.