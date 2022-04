Schwerer Schlag für die russische Marine: Auf der "Moskwa" detoniert Munition, das wichtigste Schiff der Schwarzmeerflotte ist stark beschädigt. Die Besatzung wird in Sicherheit gebracht. Die Ukraine hatte zuvor gemeldet, den Raketenkreuzer beschossen zu haben.

Das Flaggschiff der russischen Schwarzmeerflotte ist nach einer Munitionsexplosion an Bord schwer beschädigt worden. "Infolge eines Feuers auf dem Lenkwaffenkreuzer 'Moskwa' ist Munition detoniert", teilte die Nachrichtenagentur Interfax unter Berufung auf das russische Verteidigungsministerium mit. Die gesamte Besatzung sei in Sicherheit gebracht worden. Das 11.500 Tonnen schwere Schiff hat normalerweise eine Besatzung von rund 500 Personen an Bord. Die Brandursache werde noch untersucht, so Interfax.

Die Ukraine nannte unterdessen als Grund für die schwere Beschädigung des russischen Flaggschiffes einen Angriff des ukrainischen Militärs. Wie der Gouverneur der Region um die Hafenstadt Odessa, Maxim Marchenko, in einem Online-Post erklärte, ist die "Moskwa" von zwei ukrainischen Neptun-Marschflugkörpern getroffen worden. Belege gibt es dafür noch nicht. Das ukrainische Verteidigungsministerium reagierte bisher nicht auf eine Bitte um Stellungnahme.

Nach Angaben Kiews war die "Moskwa" an einem der wichtigsten Gefechte zu Beginn des Krieges beteiligt, als ukrainische Grenzsoldaten auf der Schlangeninsel, einer kleinen Landzunge im Schwarzen Meer, von dem Schiff angegriffen wurden. Die dort stationierten Soldaten wurden zur Kapitulation aufgerufen - dem kamen sie aber nicht nach. Der angebliche Funkspruch eines ukrainischen Marineinfanteristen "Russisches Kriegsschiff, f*** dich!" hat in der Ukraine inzwischen Legendenstatus erreicht. Gerade erst hat die ukrainische Post eine Briefmarke mit der deutlichen Botschaft an den Feind herausgebracht.

Die "Moskwa" wurde zu Sowjetzeiten in der ukrainischen Stadt Mykolajiw gebaut und 1983 in den Dienst der Schwarzmeerflotte gestellt. Nach russischen Angaben war das Schiff unter anderem mit 16 Anti-Schiffs-Marschflugkörpern vom Typ "Vulkan" ausgestattet, die eine Reichweite von mindestens 700 Kilometern haben.