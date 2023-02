In der Ukraine werden Minen vielfach noch von Hand entfernt. Das könnten künftig die drei Leopard 2 aus Finnland übernehmen.

Die Ukraine wartet weiterhin auf die in Aussicht gestellten Leopard-Panzer. Eine gute Nachricht kommt nun aus Finnland, das drei Minenräumpanzer vom Typ Leopard 2 liefern wird. Zudem würden Ukrainer daran ausgebildet, versichert Verteidigungsminister Savola.

Finnland wird drei Minenräumpanzer in die Ukraine liefern. Es würden drei Leopard-2-Panzer zur Verfügung gestellt, teilte der finnische Verteidigungsminister Mikko Savola mit. "Sie haben keine Kanonen, sie haben ein Maschinengewehr. Sie sind speziell für die Minenräumung", betonte der Minister. Von den 200 Leopard-2-Panzern in Finnland sind nur sechs als Minenräumpanzer umgebaut. Hauptsächlich ist der Leopard 2 als Kampfpanzer bekannt. Einige Länder haben diesen allerdings für andere Bedürfnisse, etwa die Minenräumung oder für das Legen von Brücken, umgebaut.

"Wir werden mehr Verteidigungsmaterial schicken und zusammen mit unseren Partnern an der Leopard-Kooperation teilnehmen", erklärte er. Die Hilfe umfasse auch "eine Schulung" zum Gebrauch und zur Wartung der Geräte. Erst am Mittwoch hatte Spanien die Lieferung von sechs Leopard-Panzern des älteren Typs 2A4 an die Ukraine zugesagt.

Bundeskanzler Olaf Scholz hatte der Ukraine im Januar die Lieferung von Kampf- und Schützenpanzern zugesagt. Im März soll die Bundeswehr der ukrainischen Armee 14 moderne Leopard-2-Kampfpanzer vom Typ A6 übergeben. Zudem soll das Land 40 Marder-Schützenpanzer erhalten. Auf dem niedersächsischen Truppenübungsplatz Munster werden derzeit ukrainische Soldaten am Leopard ausgebildet.

Bei der Ankündigung ihrer Panzer-Lieferung hatte die Bundesregierung eigentlich das Ziel verkündet, der Ukraine zusammen mit Partnerländern ein Bataillon des modernen Leopard-2-Typs A6 zur Verfügung zu stellen, das wären 31 Panzer. Zunächst kamen aber nur 17 Panzer zusammen, nachdem als einziges Land Portugal drei weitere Leopard dieses Typs zugesagt hatte. Die Bundesregierung hatte zuletzt verstärkt bei Partnerländern auf eine Lieferung von Leopard-Panzern gedrängt.