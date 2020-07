Der Schritt kommt nicht überraschend, ist aber radikal: Als Folge der Klatsche für die Partei "La République en Marche" bei den Kommunalwahlen vergangene Woche nimmt Frankreichs Mitte-Regierung geschlossen ihren Hut. Für Präsident Macron ist das eine Chance. Er will das Kabinett komplett umbauen.

Die französische Mitte-Regierung unter Premierminister Édouard Philippe ist komplett zurückgetreten. Das hat der Präsidentenpalast in Paris mitgeteilt. Der Schritt kommt nicht unerwartet, da Präsident Emmanuel Macron bereits zuvor angekündigt hatte, seine Politik neu ausrichten zu wollen und deshalb Umbesetzungen in der Regierung nötig seien. Er wolle mit einem "neuen Team" einen "neuen Weg" einschlagen, hatte er erklärt.

Hintergrund ist der Triumph der Grünen bei den französischen Kommunalwahlen am vergangenen Wochenende. Der Präsident hatte von einer "Ohrfeige" für seine Partei "La République en Marche" gesprochen und "Fehler" eingeräumt. Er kündigte unter anderem Zugeständnisse in der Klimapolitik an. Das neue Kabinett werde "neue Talente" und "Persönlichkeiten mit unterschiedlichem Hintergrund" vereinen, sagte Macron in einem Interview mit mehreren Regionalzeitungen.

Spekuliert wird nun vor allem über die Zukunft von Regierungschef Edouard Philippe. Er habe ein "einzigartiges Vertrauensverhältnis" zu Philippe, sagte Macron in dem Zeitungsinterview. Der bürgerliche Premier habe ihm in den vergangenen drei Jahren "bemerkenswerte Arbeit" geleistet. "Wir haben wichtige historische Reformen durchgeführt, oft unter sehr schwierigen Umständen", betonte Macron.

Laut einer am Mittwoch veröffentlichten Umfrage des Instituts Elabe Berger Levrault will mehr als die Hälfte der Franzosen Philippe weiterhin als Regierungschef sehen. Allerdings gilt als ungewiss, ob Philippe, der eine Vergangenheit als Lobbyist bei einem Atomkonzern hat, einen politischen Richtungswechsel Macrons mit stärker sozialen und ökologischen Akzenten mittragen würde.