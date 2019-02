Bei erneuten Protesten der "Gelbwesten" kommt es nahe des Parlamentsgebäudes in Paris zu heftigen Ausschreitungen. Ein Mann wird schwer verletzt. Seine Hand soll bei dem Versuch, eine Blendgranate der Polizei zurückzuwerfen, abgerissen worden sein.

Zahlreiche Aufmärsche und ein Schwerverletzter: In Frankreich haben die "Gelbwesten" zum 13. Mal landesweit gegen die Politik der Regierung von Präsident Emmanuel Macron protestiert. In Paris marschierten Tausende vom Triumphbogen über die Champs-Elysées in Richtung Eiffelturm. Bei einem schweren Zwischenfall nahe des Parlamentsgebäudes verlor ein Mann seine Hand. Weitere Demonstrationen gab es unter anderem in Bordeaux, Toulouse und Nantes.

Der schwerverletzte Mann wurde von Rettungskräften in Paris abtransportiert. Ein Augenzeuge, der die Szene filmte, gab an, die schwere Handverletzung rühre von einer Blendgranate her. Mit der Granate hätten die Sicherheitskräfte versucht, die Demonstranten vom Parlamentsgebäude zurückzudrängen, sagte der Augenzeuge Cyprien Roger. Bei dem Verletzten handle es sich um einen Fotografen der "Gelbwesten".

Der Mann habe die auf Höhe seiner Wade heranfliegende Granate mit der Hand abwehren wollen, "daraufhin ist sie explodiert, als er sie berührte", sagte Roger. Aus Polizeikreisen verlautete hingegen, der Mann habe die Blendgranate zurückwerfen wollen. Kundgebungs-Sanitäter berichteten, die Hand des Mannes sei regelrecht abgerissen worden. Der Fernsehsender RT zeigte entsprechende Bilder.

Während des Pariser Protestes kam es vereinzelt zu weiteren Zwischenfällen. Demonstranten warfen Gegenstände auf die Einsatzkräfte, die zum Teil mit Tränengas und Gummigeschossen antworteten. Einige Bushaltestellen wurden zerstört. Bis 14 Uhr wurden nach Angaben der Polizeipräfektur zehn Menschen festgenommen.

Beteiligung geht zurück

Die Teilnehmerzahl an den seit fast drei Monaten anhaltenden Protesten war zuletzt gesunken. Am vorangegangenen Samstag gingen nach Angaben des französischen Innenministeriums 58.600 Menschen gegen die Politik von Präsident Emmanuel Macron auf die Straße. Die "Gelbwesten" selbst sprachen allerdings von 116.000 Demonstranten. Zum Start der Protestbewegung waren es Mitte November noch mehr als 280.000 gewesen.

Dieses Mal richteten sich die Proteste auch gegen ein geplantes Gesetz, das erleichterte Demonstrationsverbote und harte Strafen für Vermummte vorsieht. Einige Aktivisten haben dazu aufgerufen, sich gezielt zu vermummen.