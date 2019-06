Anfang 2018 kommt der Journalist Deniz Yücel nach langem Bangen aus der türkischen Haft frei und darf zurück nach Deutschland. Nun stuft das Verfassungsgericht in Ankara die einjährige Inhaftierung des "Welt"-Reporters als rechtwidrig ein. Für Yücel aber geht der Ärger in der Türkei wohl weiter.

Das Verfassungsgericht in Ankara hat die Untersuchungshaft des ein Jahr lang in der Türkei inhaftierten "Welt"-Reporters Deniz Yücel für rechtswidrig erklärt. Das Recht auf persönliche Freiheit und Sicherheit sei verletzt worden, urteilten die Richter, wie aus der im Amtsblatt veröffentlichten Entscheidung hervorging.

Zudem erhalte Yücel einen Schadensersatz von 25.000 Türkischen Lira – das sind rund 3800 Euro. Eine getrennte Schadensersatzklage laufe aber noch, sagte Yücels Anwalt, Veysel Ok. Dazu stehe die Entscheidung noch aus. Der in der Nähe von Mainz geborene Journalist hatte die Türkei nach seiner Freilassung wegen Verdienstausfällen, Anwaltskosten und Freiheitsberaubung auf rund 440.000 Euro verklagt.

Yücel saß ein Jahr ohne Anklageschrift in der Türkei im Gefängnis, zeitweise in Einzelhaft. Erst im Februar 2018 kam Yücel nach politischem Tauziehen zwischen Berlin und Ankara frei und durfte ausreisen. Der Streit hatte die Beziehungen zwischen beiden Ländern stark belastet. Gleichzeitig erhob die Türkei damals Anklage wegen Terrorpropaganda und Volksverhetzung gegen Yüzel. Der Prozess gegen den Journalisten wird am 16. Juli in Istanbul fortgesetzt.