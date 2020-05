Mitte März führt Deutschland scharfe Grenzkontrollen ein. Mittlerweile ist das Coronavirus so weit im Griff, dass sie schrittweise zurückgefahren werden. Vollständig kehrt die grenzenlose Reisefreiheit aber erst Mitte Juni zurück - vorausgesetzt, die Zahl der Neuinfektionen bei den Nachbarn steigt nicht.

Die Kontrollen an der deutschen Grenze sollen von diesem Samstag an vorsichtig gelockert werden. Das hat die Bundesregierung bei ihrer Kabinettssitzung in Berlin beschlossen, wie Bundesinneminister Horst Seehofer am Mittag erklärte. Vollständig fallen die wegen der Corona-Pandemie eingeführten Kontrollen aber erst am 15. Juni weg. "Das ist eine Übereinkunft zwischen Frankreich, der Schweiz, Österreich und uns", sagte Seehofer. Einzige Ausnahme sei Luxemburg: Dort würden die Grenzkontrollen aufgrund der positiven Lage bereits mit Ablauf des 15. Mai beendet.

Mit Dänemark sei eine ähnliche Regelung denkbar, sagte Seehofer weiter. Voraussetzung sei, dass die dänische Regierung ihre laufenden Konsultationen mit ihren jeweiligen Nachbarstaaten vollzogen habe.

Die Erleichterungen sind Folge der positiven Entwicklung des Infektionsgeschehens. Sollte die Zahl der Neuinfektionen in Nachbarregionen jedoch stark steigen, werde man wieder intensiver kontrollieren, sagte Seehofer. Dabei biete der in Deutschland geltende Richtwert von mehr als 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern in sieben Tagen Orientierung.

Seehofer hatte in den vergangenen Tagen mit seinen Kollegen in den Anrainerstaaten sowie mit den Ministerpräsidenten der betroffenen Bundesländer beraten, wie die schrittweise Rückkehr zur normalen Überwachung der Grenzen im 30-Kilometer-Bereich umgesetzt werden soll. Bekannt war bereits, dass an der deutsch-österreichischen ab diesem Freitag erste Erleichterungen gelten sollen. Geplant sind demnach nur noch stichprobenartige Kontrollen.

Deutschland hatte Mitte März scharfe Kontrollen an den Grenzen zu Österreich, Frankreich, der Schweiz, Luxemburg und Dänemark eingeführt. Seither darf nur noch einreisen, wer einen "triftigen Grund" dafür geltend machen kann - etwa Berufspendler, Angehörige medizinischer Berufe oder EU-Bürger, die auf dem Weg in ihr Heimatland sind. Auch die Pflege von Angehörigen und andere familiäre Gründe konnten zum Teil geltend gemacht werden. Hier sind nun weitere Erleichterungen vorgesehen.

Außerdem sollen wieder alle Grenzübergänge genutzt werden dürfen. In den vergangenen Wochen waren nur einige größere Verkehrswege für den Grenzübertritt geöffnet. An diesem Mittwoch wollte auch die EU-Kommission einen Plan für eine vorsichtige Öffnung der Binnengrenzen in Europa vorlegen.

Noch bis zum 14. Juni gilt aktuell auch eine weltweite Reisewarnung des Auswärtigen Amtes. Danach sollen Deutsche grundsätzlich auf Urlaubsreisen im Ausland verzichten - auch weil eine Rückreise wegen neu verhängter Corona-Maßnahmen sehr schwierig werden kann.