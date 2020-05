Noch vor den Beratungen der deutschen Bundesregierung zu einem Öffnungsprozess schafft ein Nachbarland Fakten: Die österreichische Regierung kündigt ein Ende der Grenzschließungen für Mitte Juni an. Damit soll vor allem der Tourismus in der Corona-Krise gerettet werden.

Die wegen der Corona-Pandemie geschlossene Grenze zwischen Deutschland und Österreich soll nach Informationen der österreichischen Nachrichtenagentur APA am 15. Juni wieder vollständig geöffnet werden. Schon ab diesem Freitag werde es an den Grenzen nur noch stichprobenartige Kontrollen geben, bestätigte das Kanzleramt in Wien. Demnach bestätigte es ebenfalls den am Dienstag von der deutschen Kanzlerin Angela Merkel skizzierten zweistufigen Öffnungsprozess. Über weitere Schritte will die Bundesregierung in Berlin bei ihrer Sitzung am heutigen Mittwoch beraten.

Der österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz hatte bereits am Dienstagabend in der Sendung "10vor10" des Schweizer Fernsehens gesagt, dass er eine Grenzöffnung im Juni erwarte. Zuvor hatte er mit seiner deutschen Amtskollegin Merkel telefoniert.

Wie das Bundeskanzleramt in Wien weiter mitteilte, strebt Österreich auch eine Liberalisierung des Grenzregimes mit seinen anderen Nachbarländern an. Demnach hat Kurz sowohl Innenminister Karl Nehammer als auch Außenminister Alexander Schallenberg sowie Europaministerin Karoline Edtstadler damit beauftragt, einen ähnlichen stufenweisen Prozess mit der Schweiz, Liechtenstein und osteuropäischen Nachbarländern aufzusetzen, "wenn die Infektionen auch dort unter Kontrolle bleiben".

Die österreichische Tourismuswirtschaft ist stark von deutschen Sommerurlaubern abhängig. Vor allem drängte die Branche aber auf Klarheit, was die Sommersaison betrifft. An diesem Mittwochabend reist Kanzler Kurz ins Kleinwalsertal. Dieses hat als nur über deutsches Staatsgebiet erreichbares Zollausschlussgebiet besonders unter den Corona-Grenzkontrollen zu leiden.

Die EU-Kommission will im Laufe des Tages Leitlinien für die schwer von der Pandemie getroffene Tourismusbranche sowie für eine vorsichtige Öffnung der Binnengrenzen in Europa beschließen. EU-Wirtschaftskommissar Paolo Gentiloni hat bereits eine europäische Tourismus-Sommersaison trotz des Coronavirus in Aussicht gestellt. "Wir werden definitiv im Sommer eine Touristensaison haben, allerdings mit Sicherheitsmaßnahmen und Einschränkungen", sagte er der "Süddeutschen Zeitung".