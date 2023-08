Seit 2020 sitzt Janosch Dahmen für die Grünen im Bundestag. Nun kommt es zu einem Unfall bei Bauarbeiten in seinem Haus in Brandenburg. Der Abgeordnete muss in einer Klinik behandelt werden.

Der Grünen-Bundestagsabgeordnete Janosch Dahmen ist bei einem Unfall schwer verletzt worden. Der Gesundheitsexperte der Grünen werde im Krankenhaus behandelt und ihm gehe es den Umständen entsprechend gut, sagte eine Sprecherin der Bundestagsfraktion auf Anfrage.

Der Unfall hatte sich am Mittwoch bei Bauarbeiten an Dahmens Haus in Nordbrandenburg ereignet. Zuerst hatte der "Business Insider" am Freitag über den Vorfall berichtet. Die Sprecherin dementierte allerdings den Bericht, dass Dahmen von einem Dachbalken am Kopf getroffen worden sei.

"Er ist nicht von einem Dachbalken getroffen worden und hat keine Kopfverletzung erlitten", sagte sie. Weiter wollte die Sprecherin sich zu dem Unfall nicht äußern. Der 41-jährige Dahmen aus dem Wahlkreis Hagen - Ennepe-Ruhr-Kreis ist seit 2020 Abgeordneter im Bundestag. Vor seinem Einzug in den Bundestag arbeitete Dahmen unter anderem als Notfallmediziner.