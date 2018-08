Politik

Warnung vor "Fehler": Hunt lehnt längere Brexit-Verhandlungen ab

Großbritanniens neuer Außenminister Jeremy Hunt möchte den bevorstehenden Brexit ohne Verzögerungen vollziehen. Dabei seien Art und Weise wichtiger als der Zeitpunkt.

Der neue britische Außenminister Jeremy Hunt spricht sich klar gegen eine Verlängerung der Verhandlungen über einen Austritt des Königreichs aus der Europäischen Union aus. Es sei sehr unwahrscheinlich, dass dies für das britische Parlament und die Bevölkerung akzeptabel wäre, sagte Hunt nach einem Treffen mit der österreichischen Außenministerin Karin Kneissl in Wien.

Großbritannien sei wie Österreich stolz auf seine Demokratie und die Entscheidungen, die getroffen werden. "Es geht in Wirklichkeit um die Art und Weise, wie wir gehen, und nicht um den Zeitpunkt unserer Abreise."

Zeitgleich warnte der Außenminister erneut vor einem Brexit ohne Abkommen. Es bestehe die reale Gefahr einer unordentlichen Scheidung, die seiner Ansicht nach ein großer geostrategischer Fehler wäre. "Lassen Sie uns das nicht zu einem Moment in der europäischen Geschichte machen, in dem ein schrecklicher Fehler gemacht wird, über den wir in 20, 30 Jahren noch sprechen", sagte Hunt. Vielmehr solle eine pragmatische Lösung gefunden werden, die die Freundschaft zwischen dem Königreich und Europa fortsetze.

Hunt wurde vor gut drei Wochen zum Nachfolger von Boris Johnson ernannt, der im Streit über die Brexit-Strategie von Premierministerin Theresa May zurückgetreten war. Nach dem Willen der EU soll das Austrittsabkommen mit Großbritannien im Oktober ausverhandelt sein, damit der Brexit im März 2019 vollzogen werden kann.

Quelle: n-tv.de