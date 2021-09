IS tötet 13 Polizisten im Irak

Kontrollpunkt attackiert IS tötet 13 Polizisten im Irak

Das Bild zeigt ein Fahrzeug, das bei einem anderen IS-Anschlag in der Region Kirkuk am Dienstag zerstört wurde.

Die Terrormiliz Islamischer Staat ist im Irak bereits seit Jahren militärisch weitgehend besiegt. Allerdings verüben die Islamisten immer wieder Anschläge gegen irakische Sicherheitskräfte. Ein Angriff in Kirkuk erstreckt sich über mehrere Stunden.

Im Norden des Irak sind bei einem Angriff der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) 13 Polizisten getötet worden. IS-Kämpfer hätten in der Nacht einen Kontrollpunkt der irakischen Bundespolizei südlich von Kirkuk attackiert, sagte ein hochrangiger irakischer Offizier. Der Angriff dauerte demnach mehrere Stunden.

Der IS hatte 2014 weite Teile des Irak und Syriens überrannt und ein "Kalifat" ausgerufen. Bis 2019 wurden die Islamisten zurückgeschlagen und militärisch weitgehend besiegt. Zellen der Miliz sind in verschiedenen Ländern jedoch weiterhin aktiv. Im einstigen Kernland im Nordirak verüben sie regelmäßig Anschläge gegen die irakischen Sicherheitskräfte.

Vergangene Woche verübte der afghanische IS-Ableger Islamischer Staat Provinz Chorasan (IS-K) einen Selbstmordanschlag am Kabuler Flughafen. Dutzende Menschen wurden getötet, darunter 13 US-Soldaten. Das US-Militär hatte nach der Machtübernahme der mit dem IS verfeindeten Taliban in Afghanistan noch bis Anfang dieser Woche den Hauptstadtflughafen gesichert.

Unter dem ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump war auch aus dem Irak der Großteil der US-Truppen abgezogen worden. Sein Nachfolger Joe Biden kündigte im Juli an, dass der US-Kampfeinsatz in dem Land Ende des Jahres eingestellt werde. Derzeit sind noch 2500 US-Soldaten im Irak stationiert.