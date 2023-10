Dass Israel von dem Überfall der Hamas überrascht wird, ist offenbar unter anderem auf ein großangelegtes Täuschungsmanöver zurückzuführen. Die Terrororganisation habe eine "beispiellose Geheimdiensttaktik" angewandt, so ein Insider.

Die Hamas hat sich bei dem Überfall auf Israel offenbar auch ein Täuschungsmanöver zunutze gemacht. Das berichtet die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf eine der Hamas nahestehenden Quelle. "Die Hamas hat den Eindruck vermittelt, dass sie nicht zu einem Kampf bereit ist", heißt es.

"Die Hamas nutzte in den vergangenen Monaten eine beispiellose Geheimdiensttaktik, um Israel in die Irre zu führen. Öffentlich erweckte sie den Eindruck, sie sei nicht bereit, sich auf einen Kampf oder eine Konfrontation mit Israel einzulassen. Währenddessen bereitete sie diesen massiven Einsatz vor", so die Quelle.

Israel hatte eingeräumt, von dem Angriff überrumpelt worden zu sein. Nur so war der Sturm der Hamas-Kämpfer über die Grenze nach Israel und das folgende Massaker möglich. "Sie haben uns überrascht und sie kamen schnell von vielen Stellen - sowohl aus der Luft als auch vom Boden und vom Meer aus", hatte Major Nir Dinar, ein Sprecher der israelischen Verteidigungsstreitkräfte IDF gesagt: "Dies ist unser 9/11."

Sogar Siedlung nachgebaut

Der Insider berichtete Reuters, dass Kämpfer der Terroristengruppe ausgebildet und gedrillt worden seien, während Israel getäuscht wurde, die angeblich kriegsmüde Hamas sei durch wirtschaftliche Anreize eindämmbar. Teils habe die Ausbildung der Kämpfer in aller Öffentlichkeit stattgefunden. Die Hamas habe dabei nach außen den Anschein erweckt, es sei ihr wichtiger, dass die Palästinenser Arbeit und Zugang zu Jobs jenseits der Grenze bekämen.

"Sie ließen uns glauben, dass sie Geld wollten", sagte ein Insider aus dem israelischen Sicherheitsapparat gegenüber Reuters. Seit 2021 hat Israel Tausende Arbeitsgenehmigungen erteilt. Mit ihnen konnten Bewohner des Gazastreifens in Israel oder dem Westjordanland arbeiten.

Der größte Coup sei laut des Hamas-Insiders der Nachbau einer israelischen Siedlung im Gazastreifen gewesen, in der die Hamas eine militärische Stürmung übte. Es gebe sogar Videos von den Manövern. "Israel hat sie sicherlich gesehen, war aber überzeugt, dass die Hamas nicht auf eine Konfrontation aus war", so der Insider.

Kämpfer wussten nicht von Einsatz

Die Verschleierung ging so weit, dass auch die Kämpfer selbst nichts von ihrem bevorstehenden Einsatz gewusst haben sollen. Das bestätigte auch Ali Barakeh, ein Mitglied der Exilführung der Gruppe in Beirut, der Nachrichtenagentur AP: "Nur eine Handvoll Hamas-Kommandeure wusste von der Stunde Null." Selbst enge Verbündete seien nicht eingeweiht gewesen.

Die Zurückhaltung der Hamas, was Kämpfe gegen Israel betrifft, war sogar von einigen Anhängern der Terrorgruppe und auch vom Westjordanland öffentlich kritisiert worden. Die im Westjordanland herrschende Fatah-Gruppe um Palästinenserpräsident Mahmoud Abbas hatte in einer Erklärung im Juni 2022 die Hamas-Führer beschuldigt, in "luxuriösen Hotels und Villen" in arabischen Städten zu leben, während das Volk im Gazastreifen der Armut überlassen werde. Der Plan der Hamas sei dabei gewesen, den Eindruck zu erwecken, sie habe ihre Prioritäten geändert.

Offenbar ist nicht nur Israel, sondern auch einige Verbündete auf dieses Täuschungsmanöver hereingefallen. General a.D. Yaakov Amidror, ehemaliger nationaler Sicherheitsberater von Premierminister Benjamin Netanjahu und von 2011 bis 2013 Vorsitzender des Nationalen Sicherheitsrats, erklärte, Berichten zufolge habe die Hamas "mehr Verantwortung" übernommen. "Wir haben dummerweise angefangen zu glauben, dass dies wahr sei", sagte er. "Wir haben also einen Fehler gemacht. Wir werden diesen Fehler nicht noch einmal machen und wir werden die Hamas langsam, aber sicher zerstören."