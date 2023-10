Scharfe Warnungen an Israel Iran: "Jeder hat die Hand am Abzug"

Noch sieht der iranische Außenminister im Israel-Krieg nach eigenen Worten Raum für Diplomatie. Doch schon morgen sei es zu spät. Amirabdollahian warnt Israel erneut scharf, auch vor Angriffen gegen die Hisbollah. Mit den eigenen Verbündeten seien verschiedene Szenarien besprochen.

Irans Außenminister hat Israel vor weiteren Bombardierungen in Gaza sowie vor Angriffen gegen die Schiitenmiliz Hisbollah gewarnt. "Hinsichtlich der Szenarien gegen die Hisbollah wird jede Aktion ein Erdbeben gegen die Zionisten sein", sagte Hussein Amirabdollahian in der libanesischen Hauptstadt Beirut.

Verbündeten militanten Gruppen in Nahost sagte Amirabdollahian erneut seine Unterstützung zu. "Der Widerstand allein ist in der Lage, jede Aktion durchzuführen und verfügt über die Mittel dazu", so der Minister. Bei den Treffen mit Anführern verbündeter Gruppen seien verschiedene Szenarien besprochen worden. "Jeder hat Szenarien entworfen, und jeder hat die Hand am Abzug", warnte der Minister.

Noch sieht der Iran im Israel-Krieg nach seinen Worten aber Raum für Diplomatie. "Noch gibt es die Möglichkeit für diplomatische Maßnahmen, aber morgen ist es zu spät, diese Verbrechen müssen sofort gestoppt werden."

Treffen mit Hisbollah-Chef

Seit dem Terror-Angriff der palästinensischen Hamas auf Israel wächst die Sorge, dass sich der Konflikt zu einem Flächenbrand entwickelt. Viele Beobachter blicken dabei auf die Hisbollah, die bereits 2006 in einen Krieg mit Israel verwickelt war. Die Organisation ist ein treuer Verbündeter des Irans. Seit dem vergangenen Wochenende kam es an der israelisch-libanesischen Grenze immer wieder zu Kampfhandlungen.

Der Minister besucht derzeit Verbündete des Irans in der Region. Bereits am Freitag war Amirabdollahian in Beirut. Im Libanon, der sich eine Grenze mit Israel teilt, kam Amirabdollahian unter anderem mit Hisbollah-Chef Hassan Nasrallah zusammen.

Seit der Islamischen Revolution von 1979 ist Israel Irans erklärter Erzfeind. Teheran hat seit den 1990er Jahren seine politischen und militärischen Beziehungen in der Region ausgebaut, um mit der Unterstützung schiitischer Milizen eine "Achse des Widerstands" zu schaffen.