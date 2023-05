Zum zweiten Mal innerhalb weniger Tage entern iranische Militärs in internationalen Gewässern einen Öltanker. Aufnahmen der US-Armee zeigen, wie sich mehrere kleine Boote dem Schiff nähern. Teheran spricht von einem vorliegenden Haftbefehl.

Iranische Streitkräfte haben in der Straße von Hormus einen unter der Flagge Panamas fahrenden Öltanker gekapert. Nach Angaben der US-Marine ist dies das zweite Mal in weniger als einer Woche, dass der Iran ein Handelsschiff in der Region geentert hat. Ein Dutzend kleiner iranischer Marineboote hätten die 360 Meter lange "Niovi" umschwärmt, nachdem sie am frühen Morgen Dubai in Richtung des Hafens von Fujairah in den Vereinigten Arabischen Emiraten verlassen hatte, erklärte die US-Marine. Die Straße von Hormus, eine etwa 55 Kilometer breite Meerenge zwischen dem Iran und Oman, gilt als eine der wichtigsten Schifffahrtsrouten für den weltweiten Ölexport.

Die iranischen Boote zwangen die "Niovi" demnach, ihren Kurs zu ändern und in Richtung der iranischen Küste zu fahren. Die Beschlagnahmung erfolgte sechs Tage, nachdem iranische Streitkräfte im Golf von Oman einen Hubschrauber und Boote eingesetzt hatten, um die "Advantage Sweet", einen unter der Flagge der Marshallinseln fahrenden Öltanker mit Ziel Texas, zu beschlagnahmen.

"Irans fortgesetzte Schikanen gegen Schiffe und Eingriffe in die Navigationsrechte in regionalen Gewässern sind ungerechtfertigt, unverantwortlich und eine gegenwärtige Bedrohung für die Sicherheit im Seeverkehr und die Weltwirtschaft", erklärte die US-Marine, die Videoaufnahmen der Beschlagnahmung veröffentlichte.

Der Teheraner Staatsanwalt Ali Salehi sagte, die "Niovi" sei aufgrund einer Beschwerde und eines Haftbefehls der Marine des Korps der Islamischen Revolutionsgarden beschlagnahmt worden, wie die staatliche Nachrichtenagentur Young Journalists Club berichtet. Die Nachrichtenagentur machte keine näheren Angaben zu den Gründen für die Beschlagnahme des Schiffes.

Die jüngste Beschlagnahmung erfolgt inmitten einer neuen Verschärfung der regionalen Spannungen zwischen Washington und Teheran. Im vergangenen Monat gab das US-Militär seine Entscheidung bekannt, ein U-Boot mit Lenkraketen in die Region zu entsenden, um den Iran von Angriffen auf Handelsschiffe abzuhalten.