Nach monatelangem Hungerstreik Hochrangiges Dschihad-Mitglied in Haft gestorben

Zehn Mal sitzt Chader Adnan in israelischer Haft - auch ohne offizielle Anklage. Nach einem fast dreimonatigen Hungerstreik ist das ranghohe Mitglied des Islamischen Dschihad nun gestorben. Aus Protest feuern militante Palästinenser Raketen auf Israel ab.

Ein ranghohes Mitglied der militanten Palästinenserorganisation Islamischer Dschihad ist nach fast drei Monaten Hungerstreik in israelischer Haft gestorben. Der 44 Jahre alte Chader Adnan sei bewusstlos in seiner Zelle aufgefunden worden, teilte ein Sprecher der israelischen Gefängnisbehörde mit. Während Wiederbelebungsversuchen sei er in ein Krankenhaus gebracht, dort aber für tot erklärt worden.

Aus Protest feuerten militante Palästinenser nach Adnans Tod drei Raketen aus dem Gazastreifen auf Israel ab. Die Geschosse schlugen nach israelischen Militärangaben nicht auf bewohntem Gebiet ein. Im Westjordanland wurde ein Generalstreik ausgerufen. Der Islamist aus Dschenin im Westjordanland habe den Hungerstreik am 5. Februar nach seiner Festnahme wegen Terrorvergehen begonnen, teilte der israelische Sprecher mit. Er sei wegen mutmaßlicher Mitgliedschaft in einer Terrororganisation, Unterstützung von Terror und Hetze inhaftiert gewesen. Es sei bereits seine zehnte Haftzeit in Israel.

Dschenin gilt als Hochburg militanter Palästinenser. Der verheiratete Vater dreier Kinder war bereits in der Vergangenheit immer wieder von israelischen Sicherheitskräften festgenommen und ohne offizielle Anklage in Haft gehalten worden - etwa 2014 im Rahmen einer Festnahmewelle im Westjordanland. Israel reagierte damit auf die Entführung und Ermordung dreier Jugendlicher durch militante Palästinenser.

2015 war Adnan bereits nach einem lebensbedrohlichen Hungerstreik freigelassen worden. Auch im Februar 2012 hatte Adnan nach einer ähnlichen Einigung einen 66-tägigen Hungerstreik beendet. Mit der Aktion protestierte er gegen seine sogenannte Verwaltungshaft in Israel. Dabei können die Betroffenen für sechs Monate und länger ohne Anklageerhebung aus Sicherheitsgründen festgehalten werden.