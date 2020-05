Die iranischen Streitkräfte führen im Persischen Golf und im Golf von Oman Militärübungen durch, um im Inland hergestellte Raketen zu testen. Bei den jüngsten Manövern kommt es zu einem folgenschweren Unfall. 19 Menschen sterben.

Bei Militärübungen der iranischen Marine zwischen dem Persischen Golf und dem Golf von Oman sind 19 Menschen ums Leben gekommen. 15 Soldaten seien bei dem "Unfall" verletzt worden, zwei von ihnen schwer, teilte ein Armeesprecher mit.

Bei den Übungen am Sonntag hatte eine von der iranischen Korvette "Jamaran" abgefeuerte Rakete versehentlich das Hilfsschiff "Konarak" getroffen und versenkt. Laut der iranischen Nachrichtenagentur Irna habe das Hilfsschiff nicht den notwendigen Abstand gehalten und sei daher von der Rakete getroffen worden. Weitere Details sollen nach den Untersuchungen bekanntgegeben werden.

Es ist nicht das erste folgenschwere Unglück in Zusammenhang mit iranischen Raketen. Im Januar schoss die iranische Revolutionsgarde ein Passagierflugzeug der Ukrainian Airlines mit zwei Raketen ab und tötete 176 Menschen an Bord. Wenige Wochen später feuerte der Iran ballistische Raketen auf eine US-Militärbasis im Irak und führte menschliches Versagen an.

Der Iran führt routinemäßig Militärübungen im Persischen Golf und im Oman durch. Dabei steht zum einen die Erprobung neuer im Inland hergestellter militärischer Ausrüstung und zum anderen die Demonstration seiner militärischen Macht im Vordergrund. Das hatte zuletzt zu Spannungen zwischen Washington und Teheran geführt.

Im vergangenen Monat hatte US-Präsident Donald Trump getwittert, er habe die US-Marine angewiesen, auf iranische Boote zu schießen, wenn diese amerikanische Schiffe im Persischen Golf bedrängen. Der Iran drohte mit Vergeltungsmaßnahmen, wenn er angegriffen wird.