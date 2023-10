Der Islamische Dschihad war ebenfalls an dem Massaker in israelischen Grenzorten und einem Musikfestival beteiligt.(Archivbild)

Hinter dem Angriff auf das Krankenhaus in Gaza soll laut Israel der Islamische Dschihad stecken. Die Terrorgruppe verfolgt die gleichen Ziele wie die Hamas, ist weniger schlagkräftig, hat dafür aber einen finanzkräftigen Unterstützer.

Der Palästinensische Islamische Dschihad (PIJ) gilt als eine der radikalsten militanten Gruppierungen im Nahen Osten. Auf ihr Konto gehen viele Anschläge und Selbstmordattentate in Israel mit zahlreichen Toten und Verletzten. Die Organisation entstand in den 1980er Jahren im Gazastreifen. Ihre Mitglieder feuern auch immer wieder Raketen aus dem Gazastreifen auf Israel ab.

Die Organisation gilt allerdings als weniger schlagkräftig als die im Gazastreifen herrschende Hamas, und ihre Raketen gelten als weniger zielgenau als die der größeren Palästinenserorganisation. Der Islamische Dschihad strebt wie die Hamas die "Befreiung" des gesamten historischen Palästina mit Waffengewalt und damit die Vernichtung Israels an. Sie wird auch von EU und USA als Terrororganisation eingestuft. Die Gruppierung ist auch im Westjordanland aktiv.

Nach Informationen der israelischen Armee wird der Islamische Dschihad vom Iran finanziert. "Zu jedem Land, das uns unterstützt, sagen wir Danke, aber die Iraner sind die Einzigen, die den Palästinensern wirklich helfen", sagte der politische Sprecher des Islamischen Dschihad, Khader Habib, im Juni 2023 der "Süddeutschen Zeitung". Der Iran unterstütze die Gruppe logistisch und finanziell, aber man akzeptiere nur Hilfe ohne Bedingungen, so Habib. Dem Sprecher zufolge komme auch Unterstützung aus anderen Staaten wie Ägypten, Katar oder der Türkei. "Die schicken doch nur humanitäre Hilfe und keine Waffen."

Bei dem Raketeneinschlag in dem Krankenhaus in Gaza-Stadt waren am Dienstagabend nach palästinensischen Angaben mindestens 200 Menschen getötet worden. Die im Gazastreifen herrschende radikalislamische Hamas weist Israel die Schuld an dem Angriff zu. Israel wiederum macht eine fehlgeleitete Rakete des Islamischen Dschihad verantwortlich. Der Islamische Dschihad bezeichnete die Anschuldigung Israels als "Lüge", mit der das Land "seine Angriffe auf Krankenhäuser rechtfertigen" und "sich der Verantwortung für sein Verbrechen entziehen" wolle. Der Islamische Dschihad war ebenfalls an dem Massaker in israelischen Grenzorten und einem Musikfestival beteiligt.