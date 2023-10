Seit dem Hamas-Massaker an Israelis fliegt die israelische Armee Luftangriffe auf Ziele im Gazastreifen. Die palästinensischen Zivilisten im Norden ruft sie auf, sich in den nächsten Stunden auf einer vorgegebenen Fluchtroute in Sicherheit zu bringen.

Das israelische Militär hat den Einwohnern des nördlichen Gazastreifens auch am Samstag wieder einen Zeitraum ohne Angriffe zugesichert, um sich in den Süden der Küstenenklave zu begeben. Zwischen 10 und 16 Uhr Ortszeit (9 bis 15 Uhr MESZ) sollen die Bewohner von Beit Hanun auf einer vorgegebenen Fluchtroute nach Chan Junis gehen, wie ein Sprecher der Armee in arabischer Sprache auf der Plattform X mitteilte. Dort sei in den angegebenen Stunden Bewegung "ohne Schaden" möglich.

Seit dem beispiellosen Massaker an israelischen Zivilisten durch Terroristen im Auftrag der Hamas in Grenzorten und auf einem Musikfestival fliegt das israelische Militär massive Luftangriffe auf Ziele in dem dicht besiedelten Küstenstreifen. Dabei tötete es nach eigenen Angaben auch einen hochrangigen Führer der im Gazastreifen regierenden Hamas, der das Massaker mitverantwortet haben soll.

An Israels Aufforderung zur Massenevakuierung gibt es viel Kritik. Die Vereinten Nationen forderten Israel bereits am Freitag auf, die Anweisung zu widerrufen. Es drohe eine "katastrophale Situation". Auch aus Saudi-Arabien und Ägypten gab es scharfe Kritik, der EU-Außenbeauftragte mahnte ebenfalls an, auf die Zivilbevölkerung Rücksicht zu nehmen.

Hamas versucht Flüchtende aufzuhalten

Beobachter gehen davon aus, dass das israelische Militär die mehr als eine Million Palästinenser im Norden des Küstenstreifens zur Evakuierung aufgefordert hat, weil eine Bodenoffensive bevorsteht. Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu warnte, dass die seit einer Woche andauernden Angriffe "erst der Anfang" seien. "Unsere Feinde haben gerade erst begonnen, den Preis zu bezahlen", sagte Netanjahu am Freitagabend in einer Fernsehansprache.

Im Gazastreifen herrscht angesichts der drohenden Bodenoffensive unter der palästinensischen Bevölkerung Angst und Verzweiflung. Menschen in Autos machten sich auf Lastwagen, mit Eselskarren und zu Fuß auf der einzigen Hauptstraße des Gebiets Richtung Süden auf. Die Hamas versuchte, fliehende Zivilisten davon abzuhalten, dem israelischen Aufruf zur Räumung des Nordens zu folgen. Sie sollten nicht auf die "Propagandanachrichten" hereinfallen, hieß es.