Geheimdienst eröffnet Jagd Israel will alle Mitglieder von Hamas-Sturmeinheit eliminieren Artikel anhören

Die Hamas-Sturmeinheit Nuchba ermordet bei dem Massaker am 7. Oktober Hunderte Zivilisten. Eine neue Truppe des israelischen Geheimdienstes soll den Terroristen nun das Handwerk legen und alle Mitglieder eliminieren.

Der israelische Inlandsgeheimdienst Schin Bet formiert Medienberichten zufolge eine neue Sondereinheit, die die Hamas-Kämpfer aufspüren und eliminieren soll, die am 7. Oktober den Terrorangriff auf Israel anführten. Demnach lautet der Name der Spezialtruppe NILI, ein Akronym für den hebräischen Ausspruch "Netzach Israel lo Ieshaker" (Deutsch: "Er, der Israels Herrlichkeit ist, lügt nicht"). Den gleichen Namen trug eine jüdische Untergrundorganisation, die während des Ersten Weltkriegs die Briten beim Kampf gegen das Osmanische Reich unterstützte.

Wie die Zeitung "Jerusalem Post" berichtet, befindet sich die Hamas-Kommandoeinheit Nuchba (Deutsch: Elite) im Fadenkreuz von NILI. Nuchba-Terroristen bildeten die Speerspitze des Hamas-Massakers am 7. Oktober. Dem Blatt zufolge arbeitet NILI unabhängig von anderen israelischen Spezialeinheiten, die sich auf die Tötung von hochrangigen Terroristen konzentrieren. Laut dem Nachrichtenportal Arutz Sheva liegen der israelischen Sondereinheit bereits Namen und Fotos der beteiligten Terroristen vor.

Die israelischen Streitkräfte gaben am vergangenen Wochenende den Tod eines Bataillonskommandeurs und eines Kompaniechefs der Nuchba bekannt. Beide sollen Schlüsselrollen bei dem Massaker gespielt haben. Bereits am Mittwoch meldete Israel die Eliminierung von mehr als zehn Nuchba-Terroristen durch Luftangriffe im Gazastreifen. Auch am Samstag kam laut israelischen Angaben ein Nuchba-Mitglied ums Leben.

Die Spezialeinheit Nuchba ist den Quassam-Brigaden der Hamas unterstellt. Die Truppe wurde etwa 2010 gegründet und ist für amphibische Operationen ausgebildet. Wie viele Kämpfer in der Truppe dienen, ist nicht bekannt. Bei dem Blutbad am 7. Oktober in Israel wurden mehr als 1.400 Menschen ermordet, die meisten von ihnen Zivilisten.