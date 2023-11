Inmitten des Einsatzes im Schifa-Krankenhaus in Gaza verkündet der israelische Verteidigungsminister, die nächste Phase der Bodenoperationen habe begonnen. Der Westen der Stadt sei unter Kontrolle, erklärt er. Waffenfunde in der Klinik nennt er "bedeutend".

Israels Armee hat nach Angaben des israelischen Verteidigungsministers Joav Galant die Kontrolle über den westlichen Teil der Stadt Gaza erlangt. "Die nächste Phase hat begonnen", sagte Galant nach Angaben seines Büro. Wie diese Phase des Gaza-Kriegs konkret aussehen soll, ließ der Verteidigungsminister offen. "Die Streitkräfte gehen präzise und entschlossen vor." Soldaten hätten den Westen der Stadt Gaza innerhalb der vergangenen 24 Stunden unter Kontrolle gebracht.

Die israelischen Streitkräfte haben unterdessen nach eigenen Angaben die Leiche einer Geisel aus einem Nachbargebäude des Schifa-Krankenhauses im Gazastreifen geborgen. Die tote Frau wurde den Angaben zufolge nach Israel gebracht und dort identifiziert. Sie sei am 7. Oktober bei dem Massaker der Hamas aus dem israelischen Grenzort Beeri entführt worden. Arye Sharuz Shalicar, einer der Sprecher der israelischen Armee, teilt weitere Details zu ihr auf X mit.

Waffen, Laptops, Geheimdienstmaterial

Galant erklärte indes, in der größten Klinik des Gazastreifens habe die Armee derweil "bedeutende Funde" gemacht. Der Einsatz im Schifa-Krankenhaus dauere noch immer an. Ein Militärvertreter hatte zuvor mitgeteilt, die Armee habe in der Klinik Kommando- und Kontrollzentren der Hamas gefunden. Die Armee habe auch Informationen und Filmmaterial, das Geiseln zeigen soll, auf Computern und anderen Geräten dort entdeckt, hieß es. Weiterhin seien auch Waffen und Geheimdienstmaterial gefunden worden.

Die Funde hatte das israelische Militär bereits tags zuvor in mehreren Videos präsentiert. Auf einem zeigt ein Offizier, was die IDF-Soldaten nach eigenen Angaben im Krankenhaus vorfanden. In einem rund sieben Minuten langen Video führt er durch die MRT-Abteilung der Klinik und zeigt mehrere Fundstellen von "Grab Bags", also Rucksäcken, die nach seinen Angaben Ausrüstungsgegenstände für einen Hamas-Terroristen beinhalten. Auf einem Rucksack steht auf Arabisch der Name der Qassam-Brigaden, der militärischen Unterorganisation der Hamas.

Israel vermutet in Tunnelsystemen unter dem Krankenhaus eine Kommandozentrale der Islamisten-Gruppe und hatte die Tunnel immer wieder als zentrales Argument benutzt, um die Bedeutung der Klinik für die Hamas zu untermauern. Laut BBC waren die israelischen Soldaten am Donnerstag weiterhin auf der Suche nach den Tunneln. Am Abend veröffentlichte das Militär dann ein Video, das einen Schacht zwischen Gebäuden des Schifa-Krankenhauses zeigen soll. Außerdem sei auf dem Gelände ein mit Sprengfallen versehenes Fahrzeug mit einer großen Menge an Waffen, Munition und Handschellen entdeckt worden, wurde mitgeteilt.

Auch im Rantisi-Krankenhaus sei ein Tunnel entdeckt worden, berichtete das israelische Militär weiter. Zudem seien im Al-Kuds-Krankenhaus Waffen und Munition aufgespürt worden. Das Militär veröffentlichte Fotos der Funde. Die Angaben ließen sich zur Mitteilungszeit nicht unabhängig überprüfen.