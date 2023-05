Vor drei Wochen wird der französische Rechtsextremist Jean-Marie Le Pen wegen eines Herzinfarkts in eine Klinik eingeliefert. Nun darf der 94-Jährige das Krankenhaus wieder verlassen. Ihr Großvater habe die Ärzte "mit seiner Widerstandskraft in Erstaunen versetzt", teilt seine Enkelin Marion Maréchal mit.

Der langjährige Anführer der extremen Rechten in Frankreich, Jean-Marie Le Pen, ist nach zweiwöchigem Krankenhausaufenthalt wieder zu Hause. Der 94-Jährige habe einen leichten Herzinfarkt gehabt, inzwischen gehe es ihm besser, teilte seine Enkelin Marion Maréchal mit. Le Pen war am 15. April in ein Krankenhaus in der Region Paris eingeliefert worden, nachdem er plötzlich über starke Erschöpfung geklagt hatte.

"Ganz getreu seines kämpferischen Charakters hat er die Ärzte erneut mit seiner Widerstandskraft in Erstaunen versetzt", sagte Maréchal im TV-Sender Paris Première. Sie ist die Nichte der Rechtspopulistin Marine Le Pen, welche die Tochter von Jean-Marie Le Pen ist.

Jean-Marie Le Pen hatte 1972 die rechtsextreme Partei Front National mitgegründet und fast vier Jahrzehnte geführt. Fünfmal kandidierte er vergeblich für das Amt des französischen Präsidenten. 2002 schaffte er es gegen Amtsinhaber Jacques Chirac in die zweite Runde der Präsidentschaftswahl und löste damit Schockwellen über Frankreich hinaus aus.

2015 wurde Jean-Marie Le Pen aus der Partei ausgeschlossen, nachdem er unter anderem die NS-Gaskammern wiederholt als "Detail" der Geschichte des Zweiten Weltkriegs bezeichnet hatte und dafür mehrfach verurteilt worden war. 2018 verlor er auch den Ehrenvorsitz der Partei. Diese wurde dann unter Führung von Le Pens Tochter Marine in Rassemblement National (Nationale Sammlungsbewegung) umbenannt, die seitdem versucht, die Partei durch gemäßigteres Auftreten in Wählerschichten der bürgerlichen Rechten und der Mitte wählbar zu machen. Trotz seines Rückzugs aus der aktiven Politik genießt Jean-Marie Le Pen noch immer Einfluss in der französischen Rechten.