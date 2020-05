Auch in England werden die strengen Corona-Maßnahmen gelockert, wie Premier Johnson ankündigt. Allerdings bleibt zunächst in anderen Teilen Großbritanniens alles beim Alten.

Der britische Premierminister Boris Johnson hat weitere schrittweise Lockerungen der Corona-Eindämmungsmaßnahmen in Großbritannien ab Anfang Juni angekündigt. "Ab dem kommenden Montag können Freunde und Verwandte wieder mit ihren Liebsten zusammenkommen", sagte Johnson bei einer Pressekonferenz. In England dürfen sich Menschen dann wieder in Gruppen von bis zu sechs Personen auf Abstand treffen, beispielsweise in privaten Gärten.

Johnson bezeichnete die Lockerungen als einen "lang erwarteten und freudigen Moment", da Menschen, deren Familien getrennt lebten, dann wieder "beide Eltern oder beide Großeltern auf einmal" sehen könnten. Zudem sollen Grundschulen sowie Märkte wieder öffnen. Mitte Juni sollen dann auch die älteren Schüler wieder in den Präsenzunterricht zurückkehren. Außerdem dürfen am 15. Juni alle Geschäfte nach einer 12-wöchigen Zwangspause wieder öffnen. Im Juli soll der Hotelbetrieb wieder aufgenommen werden.

Die neuen Bestimmungen gelten jedoch nur für England, da die Regierungen von Schottland, Wales sowie Nordirland einen vorsichtigeren Zeitplan für die Lockerung der Maßnahmen vorsehen. Der Regierungschef rief die Bevölkerung dazu auf, weiterhin die erforderlichen Distanzregeln einzuhalten.

Johnson hatte fünf Bedingungen für weitere Lockerungen genannt. Dazu gehören unter anderem sinkende Zahlen bei Infektionen und bei Todesfällen. Alle Bedingungen seien nun erfüllt, sagte der konservative Regierungschef. "Ich will und werde die Erfolge, die wir gemeinsam erzielt haben, nicht wegwerfen, deshalb sind die Änderungen, die wir vornehmen, beschränkt und vorsichtig", so Johnson. Er hatte Ende März strenge Maßnahmen zur Eindämmung des Virus erlassen, unter anderem sind alle Geschäfte außer Lebensmittelläden und Apotheken seitdem geschlossen. Eine erste Runde an Lockerungen hatte es bereits Anfang Mai gegeben. Dabei wurde unter anderem Garten-Centern erlaubt, wieder aufzumachen.

Großbritannien ist eines der am schwersten von der Corona-Pandemie betroffenen Länder. Bislang starben dort nach offiziellen Angaben mehr als 37.000 Menschen an der durch das Coronavirus ausgelösten Lungenkrankheit Covid-19. Johnson hatte die strengen Maßnahmen und Ausgangsbeschränkungen am 23. März verhängt.