Merkel soll Konsequenzen ziehen: Junge Union Düsseldorf fordert Rücktritt

Der Düsseldorfer CDU-Nachwuchs lehnt sich gegen die Parteichefin auf. "Fast schon dreist" findet der Kreisvorsitzende die Ansage, Merkel wolle bei Neuwahlen Spitzenkandidatin sein. Nach Wahlschlappe und gescheiterter Sondierung solle sie sofort zurücktreten.

Die Junge Union Düsseldorf hat den "sofortigen Rücktritt" von Angela Merkel als CDU-Vorsitzende gefordert. Zudem solle die Bundeskanzlerin im Falle von Neuwahlen nicht mehr als Spitzenkandidatin antreten, sagte der Kreisvorsitzende der JU Düsseldorf, Ulrich Wensel, n-tv. Die Union habe Merkel das schlechteste Wahlergebnis seit 1949 zu verdanken.

"Wir kritisieren, dass sie daraus keine Konsequenzen zieht", sagte Wensel. Er warf Merkel vor, an ihrer politischen Ausrichtung nichts ändern zu wollen. "Im Gegenteil: Sie bleibt bei dem Kurs der Öffnung Richtung links der Mitte."

Die JU Düsseldorf beschloss am Abend einen Antrag, in dem sie Merkels Rücktritt als Parteichefin fordert. "Die Junge Union möchte mit diesem Beschluss dem Niedergang der stolzen Volkspartei CDU entgegenwirken." Auch die gescheiterten Jamaika-Sondierungsgespräche zeigten, "dass der Kanzlerin persönlicher Machterhalt wichtiger scheint als die inhaltlichen Positionen der CDU".

Merkel "fast schon dreist"

In den Sondierungen habe Merkel den Positionen der Grünen zugeneigt, kritisierte Wensel. "Mit den Grünen können wir die Probleme Deutschlands nicht lösen. Die Schnittpunkte, was die Wirtschaftspolitik und Migrationspolitik betrifft, sind mit der FDP einfach am größten."

Die Sondierungen von Union, FDP und Grünen waren in der Nacht zu Montag gescheitert, da die FDP sich aus den Gesprächen zurückzog. Es könnte nun zu Neuwahlen kommen. Merkel erklärte, in diesem Fall wieder als Spitzenkandidatin antreten zu wollen.

Diese Aussage finde er "fast schon dreist", sagte Wensel. Als Spitzenkandidatin müsse Merkel auf einem Parteitag nominiert werden. Der JU-Vorsitzende in Düsseldorf forderte aber auch in dieser Frage einen personellen Neuanfang.

Quelle: n-tv.de