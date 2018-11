Politik

Desaströser US-Bericht: Kabul kontrolliert nur Hälfte Afghanistans

Mehr als 17 Jahre nach Beginn des Nato-Einsatzes in Afghanistan herrscht in dem Land weiterhin Krieg: Ein US-Sonderinspektor stellt fest, dass ein Drittel der Distrikte umkämpft ist. Jeder zehnte ist zudem in den Händen der Taliban.

Die afghanische Regierung kontrolliert nach Angaben des US-Sonderinspektors für den Wiederaufbau nur noch etwas mehr als die Hälfte aller Distrikte des Landes. Ende Juli hatten afghanische Sicherheitskräfte die Kontrolle über 55,5 Prozent der Distrikte, teilte der Inspektor in einem Bericht mit. Dies sei der niedrigste Wert seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 2015.

Laut dem Bericht stieg die Zahl der umkämpften Provinzen, die weder von der Regierung noch von den Taliban kontrolliert werden, um 10 auf 132 der insgesamt 407. Demnach ist ein Drittel der Distrikte in dem südasiatischen Land umkämpft.

Etwa zwölf Prozent der Distrikte stehen laut dem Bericht der vom US-Kongress geschaffenen Aufsicht unter der Kontrolle der Taliban. Ende Juli waren es 49 der 407 Distrikte. Im Mai waren es noch 59. Laut dem Bericht sind die afghanischen Sicherheitskräfte dünn besetzt, während Militante ihre Angriffe auf die afghanische Regierung und Einrichtungen der Sicherheitskräfte verstärken.

Quelle: n-tv.de