Adam Delimchanow ist Kommandeur der tschetschenischen Kämpfer, die in der Ukraine an der Seite Moskaus kämpfen. Gerüchten zufolge ist der Milizenführer gefallen. Aus Moskau kommen dazu widersprüchliche Aussagen. Um seinen Cousin zu finden, wendet sich Tschetscheniens Machthaber Ramsan Kadyrow an Kiew.

Rätselraten um Adam Delimchanow: Laut dem ukrainischen Militärblogger Kyrylo Sazonow ist der tschetschenische Politiker und Cousin von Machthaber Ramsan Kadyrow bei einem Angriff auf einen Konvoi in der Nähe der südukrainischen Stadt Prymorsk am Asowschen Meer getötet worden. Nun hat sich Kadyrow selbst zu Wort gemeldet. Auf Telegram bittet er den ukrainischen Geheimdienst um Hilfe.

"Ich selbst habe keine Möglichkeit, Adam Delimkhanov zu erreichen. Er meldet sich nicht", schrieb Kadyrow. "Ich bitte den ukrainischen Geheimdienst, Informationen darüber zu liefern, welcher Ort und welche Stellungen genau getroffen wurden, damit ich meinen lieben BRUDER noch finden kann."

Aus Moskau gab es unterdessen widersprüchliche Angaben über Delimchanows Zustand. Ein Sprecher des russischen Parlaments teilte mit, der 53-Jährige sei gesund und wohlauf. "Ich habe gerade mit ihm gesprochen. Er lebt und es geht ihm gut. Darüber hinaus wünscht er Ihnen allen gute Gesundheit", sagte Wjatscheslaw Wolodin, ein Sprecher der Duma, zu den Abgeordneten.

Die russische Nachrichtenagentur TASS zitierte einen tschetschenischen Befehlshaber mit den Worten, Delimchanow sei in Tschetschenien und nicht in der Ukraine. Berichte, wonach er unter Beschuss geraten sei, seien allesamt "Fälschungen". Dagegen meldete das russische Verteidigungsministerium, dass Delimchanow verletzt worden sei, lieferte jedoch keine weiteren Details.

Delimchanow soll im Zweiten Tschetschenienkrieg (1999-200) einer der Kommandeure der Leibwächtergarde von Achmat Kadyrow gewesen sein, dem verstorben Vater von Ramsan Kadyrow. 2009 wurde er von der Polizei in Dubai beschuldigt, den Mord an dem tschetschenischen Rebellenführer Sulim Jamadajew in Auftrag gegeben zu haben. Der Kadyrow-Gegner wurde im März 2009 in Dubai erschossen. Delimchanow bestritt den Vorwurf.

Delimchanow ist auch Befehlshaber der tschetschenischen Division der russischen Nationalgarde, der sogenannten Kadyrowzy. Seit dem russischen Angriff auf die Ukraine war er mehrmals in Propagandafilmen zu sehen, die ihn im Kriegsgebiet zeigen, unter anderem in Mariupol.