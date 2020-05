Kalifornien ist mit rund 40 Millionen Menschen der einwohnerstärkste Bundesstaat der USA. Knapp unter 100.000 Corona-Infektionen gibt es und mehr als 3800 Tote. Gouverneur Newsom lockert aber weiter die Corona-Regeln. Malls dürfen öffnen. Kinos bleiben weiter geschlossen.

In Kalifornien werden die Corona-Auflagen schrittweise weiter gelockert. Gouverneur Gavin Newsom gab bekannt, dass nun in den meisten Bezirken des Westküstenstaates Friseursalons wieder öffnen dürfen, unter Beachtung von Abstandsregeln und Hygienevorschriften. Ein Handvoll Bezirke mit höheren Corona-Fallzahlen, darunter Los Angeles County, sind allerdings ausgenommen.

Im Rahmen der langsamen Öffnung des bevölkerungsreichsten US-Staates mit knapp 40 Millionen Einwohnern dürfen auch wieder Geschäfte, Shopping-Malls und Kirchen mit Beschränkungen wie Maskentragen den Betrieb aufnehmen. Kinos und andere Veranstaltungsorte bleiben in Kalifornien aber weiterhin zu. Er berate derzeit mit Vertretern der Unterhaltungsindustrie über die nächsten Schritte, das Film- und Fernsehgeschäft in Hollywood wieder in Gang zu bringen, sagte Newsom. In Kürze wollen er für diesen Sektor Richtlinien verkünden.

In dem Westküstenstaat sind nach Informationen vom Dienstag über 96.000 Infektionen mit Sars-Cov-2 nachgewiesen, es starben bislang in Kalifornien mehr als 3800 Menschen.