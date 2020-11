Koalition will Entlastung für Heimarbeiter

Homeoffice-Pauschale Koalition will Entlastung für Heimarbeiter

Weil sie kein separates Büro haben, müssen viele Arbeitnehmer während der Pandemie im heimischen Wohnzimmer oder in der Küche arbeiten.

Die Koalition plant offenbar eine steuerliche Entlastung für diejenigen, die wegen der Corona-Pandemie viel von zu Hause aus arbeiten. Bisher erkennt das Finanzamt die Kosten für den heimischen Arbeitsplatz kaum an. Wie genau die Homeoffice-Pauschale ausgestaltet wird, ist jedoch noch unklar.

Finanzpolitiker der Großen Koalition haben sich laut "FAZ" auf eine neue "Homeoffice"-Steuerpauschale verständigt. Sie solle fünf Euro pro Tag und höchstens 600 Euro pro Jahr betragen, schreibt die Zeitung unter Berufung auf ihr vorliegende Informationen.

Das Bundesfinanzministerium beziffere die damit verbundene Entlastung der Bürger auf eine Milliarde Euro, zunächst war es noch von 1,5 Milliarden Euro ausgegangen. Die Pauschale sei die flexible Antwort auf die verkrustete Rechtsprechung zum häuslichen Arbeitszimmer, sagte der CSU-Finanzpolitiker Sebastian Brehm dem Blatt.

Noch nicht endgültig entschieden sei dem Vernehmen nach, ob die neue Homeoffice-Pauschale neben dem Arbeitnehmer-Pauschbetrag von 1000 Euro gewährt wird. Wenn er separat laufen würde, würden alle direkt profitieren – je nach individueller Belastung, berichtet die "FAZ" weiter.

Bisher erkennt das Finanzamt die Kosten für den heimischen Arbeitsplatz nur an, wenn ein Zimmer fast ausschließlich als Büro genutzt wird. Dann kann damit das zu versteuernde Einkommen um bis zu 1200 Euro im Jahr gedrückt werden, Kosten für Büromöbel werden in jedem Fall extra berücksichtigt. Nur wenn das Arbeitszimmer Mittelpunkt der beruflichen Tätigkeit ist, kann der Steuerzahler dafür ungedeckelt Kosten geltend machen.

Doch nicht alle Arbeitnehmer haben das Glück, ein eigenes Arbeitszimmer zu Hause zu haben. Sie müssen während der Pandemie in die Küche, ins Wohnzimmer oder ins Schlafzimmer ausweichen. Bis auf erhöhte Stromkosten können sie aktuell so gut wie nichts in der Steuererklärung angeben.