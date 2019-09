Die ersten Hochrechnungen aus Brandenburg deuten einen Zittersieg für die SPD an. Die Sozialdemokraten liegen knapp vor der AfD. Das bisherige rot-rote Bündnis ist jedoch abgewählt. Ein Blick auf die möglichen Koalitionsoptionen.

Die Sozialdemokraten haben sich bei der Landtagswahl in Brandenburg trotz deutlicher Verluste vor der AfD als stärkste Kraft behauptet. Die SPD kann damit in dem Bundesland, in dem sie bislang ohne Unterbrechung seit der Wende an der Macht ist, weiterhin den Ministerpräsidenten stellen.

Ministerpräsident Dietmar Woidke steht jedoch vor einem Problem. Er muss sich nach neuen Koalitionspartnern umschauen. Denn die bisher mitregierenden Linken stürzten ersten Hochrechnungen zufolge auf ihr bislang schwächstes Ergebnis in Brandenburg ab. Damit reicht es nicht mehr für eine Fortsetzung des rot-roten Zweierbündnisses. Woidke braucht in jedem Fall einen dritten Regierungspartner - oder er muss eine ganz neue Dreierkoalition schmieden.

Eine tragfähige Mehrheit ergäbe sich zum Beispiel rein rechnerisch aus einem Zusammengehen der SPD mit CDU und den Grünen. Rot-Rot-Grün käme nach bisherigem Stand am Wahlabend auf lediglich 45 Sitze im Potsdamer Landtag, was einer denkbar knappen Mehrheit von einem Sitz entspricht. Ein Bündnis mit der AfD hatte Woidke zuvor kategorisch ausgeschlossen.