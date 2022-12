Die umstrittenen Protestformen der "Letzten Generation" inspirieren offenbar auch Politiker. Nicolin Gabrysch klebt während einer Kölner Stadtratssitzung ihre Hand an das Rednerpult. Oberbürgermeisterin Henriette Reker nimmt die Aktion gelassen.

Eine Kölner Kommunalpolitikerin hat sich während einer Sitzung des Stadtrates in der Domstadt am Rednerpult festgeklebt. Die Städträtin Nicolin Gabrysch (Klima Freunde) begründete ihren Protest am Donnerstag mit der Sorge um das Klima, wie auf Videos, die in sozialen Netzwerken kursierten, zu sehen war.

"Es kann und darf kein Weiter so geben", sagte die Politikerin während der Sitzung. "Deswegen sorge ich jetzt dafür, dass es zumindest hier und jetzt nicht wie üblich weitergeht." Daraufhin klebte Gabrysch ihre Hand an das Rednerpult fest. Sie bat zudem "um Solidarität aller Menschen hier im Saal, denen es angesichts der Drastik der Situation geht wie mir."

Von Teilen des Stadtrates war daraufhin Applaus zu hören. Oberbürgermeisterin Henriette Reker setzte die Sitzung im Anschluss an einem zweiten Rednerpult fort. Gabrysch sitzt nach eigenen Angaben seit 2020 für die Wählergruppe Klima Freunde im Kölner Stadtrat.