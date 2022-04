Kreml: Westen zieht Ukraine-Konflikt in die Länge

Kritik an Waffenlieferungen

Um sich gegen die russischen Invasionsarmeen zu verteidigen, versorgen Dutzende westliche Staaten die Ukraine mit Waffen. In Moskau sorgt die Unterstützung für Empörung. Die Waffenlieferungen würden den russischen Militäreinsatz nur verlängern , sagt Verteidigungsminister Schoigu.

Russland hat dem Westen vorgeworfen, mit weiteren Waffenlieferungen an die Ukraine den Krieg in die Länge zu ziehen. "Die USA und die von ihnen kontrollierten westlichen Länder tun alles, um die militärische Spezial-Operation zu verzögern", sagte Verteidigungsminister Sergej Schoigu laut der Agentur Interfax in Moskau. "Der wachsende Umfang ausländischer Waffenlieferungen zeigt ihre Absicht, das Kiewer Regime zum Kampf 'bis zum letzten Ukrainer' zu provozieren."

Zugleich kündigte Schoigu an, die Streitkräfte würden "ihren Plan zur Befreiung der Volksrepubliken Donezk und Luhansk konsequent erfüllen". Sein Ministerium forderte alle ukrainischen Soldaten auf, "unverzüglich die Waffen niederzulegen".

In den Gebieten Donezk und Luhansk hatten 2014 prorussische Separatisten sogenannte Volksrepubliken ausgerufen, die Moskau kurz vor dem Einmarsch in die Ukraine im Februar dieses Jahres offiziell anerkannte. Die Eroberung weiterer Teile der Region würde es Russland ermöglichen, einen südlichen Korridor zu der 2014 annektierten Krim-Halbinsel herzustellen. Moskau nennt den seit mehr als sieben Wochen laufenden Angriffskrieg auf das Nachbarland nur "militärische Spezial-Operation".

Im Gegensatz zu Außenminister Sergej Lawrow äußerte sich Schoigu nicht konkret zur angekündigten russischen Offensive im Osten der Ukraine. Lawrow hatte zuvor im indischen Fernsehen davon gesprochen, dass die nächste Phase der "Spezial-Operation" begonnen habe. Nach ukrainischen Angaben läuft der Großangriff im Osten seit Montag. "Wir werden uns verteidigen", kündigte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj auf Telegram an.