Die öffentlichen Auftritte des russischen Präsidenten werden seltener. Gerüchte über den Einsatz von Doppelgängern von Putin halten sich seit Jahren, genauso wie über seinen Gesundheitszustand. "Alles Lügen", betont der Kreml, wo kaum jemand mit Putin "mithalten" könne.

Der Kreml hat Vermutungen zurückgewiesen, Russlands Präsident Wladimir Putin lasse sich bei öffentlichen Auftritten von Doppelgängern vertreten. "Sie haben wahrscheinlich gehört, dass Putin viele Doppelgänger haben soll, die anstelle von ihm arbeiten, während er in einem Bunker sitzt. Das ist eine weitere Lüge", sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow bei einer Bildungsveranstaltung in Moskau vor jungen Menschen. "Sie sehen, was wir für einen Präsidenten haben. Er war und ist megaaktiv. Wir, die mit ihm arbeiten, können kaum mit ihm mithalten."

Zuletzt kamen Spekulationen über ein Putin-Double angesichts eines Besuchs des Kremlchefs in von Russland besetzten ukrainischen Kriegsgebieten auf. "Das war nicht der echte Putin", behauptete in der vergangenen Woche etwa der Sekretär des Nationalen Sicherheitsrates der Ukraine, Olexij Danilow. Der Kreml wies diese Aussage schon damals zurück. Tatsächlich gibt es keine Belege dafür, dass es tatsächlich einen Doppelgänger Putins bei offiziellen Terminen gibt.

"Bin mir nicht sicher, ob er wirklich lebt"

Gerüchte über den Einsatz von Doppelgängern von Putin halten sich seit Jahren, genauso wie über seinen Gesundheitszustand. Durch die seltenen Auftritte des Präsidenten während der Corona-Pandemie hatten sie neue Nahrung gefunden. Der russische Staatschef lebt weiterhin nach strengen Hygieneregeln.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos die Möglichkeit angedeutet, dass Putin tot und durch einen Doppelgänger ersetzt worden sein könnte. "Ich bin mir nicht sicher, ob er wirklich lebt, ob er es ist, der die Entscheidungen trifft oder jemand anderes", sagte Selenskyj.

Im Februar 2020 hatte Putin gesagt, dass er in den 2000er Jahren den Vorschlag abgelehnt habe, wegen der Anschlagsgefahr aus Sicherheitsgründen durch einen Doppelgänger vertreten zu werden. Seit der Corona-Pandemie ist Putin im Fernsehen für gewöhnlich ganz allein in seinem Büro zu sehen, wenn er an Videokonferenzen teilnimmt. Bei Auftritten außerhalb des Kreml werden die Bilder und Videos von manchen Internetnutzern genau analysiert, um zu prüfen, ob es sich um den Präsidenten oder ein Double handelt.