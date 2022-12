Mit Angriffen auf die Energieinfrastruktur der Ukraine verfolgt Moskau laut Russlands Außenminister Lawrow auch das Ziel, westliche Waffenlieferungen zu erschweren. Doch der Kreml plant weitreichendere Attacken. Er will den Nachschub für Kiew durch gezielten Beschuss komplett unterbinden.

Der russische Außenminister Sergej Lawrow erwartet nach eigenem Bekunden eine baldige Unterbrechung der Nachschubwege für Waffen und Munition für die ukrainische Armee aus dem Ausland. "Wir beobachten, dass die Ukraine immer mehr und immer bessere westliche Waffen erhält", sagte Lawrow während eines Interviews im russischen Fernsehen.

Daher gebe es unter Militärexperten Forderungen, diese Lieferwege zu unterbrechen. Dabei werde an "Eisenbahnstrecken, Brücken und Tunnel" gedacht, sagte Lawrow. "Ich gehe davon aus, dass sie professionelle Entscheidungen darüber treffen, wie man diese Lieferungen erschwert oder im Idealfall ganz stoppt."

Zum Teil werde ja schon mit Angriffen gegen die ukrainische Infrastruktur daran gearbeitet. Mit einer Unterbrechung des Energienetzes werde die Lieferung neuer Waffen bereits erschwert. "Und ich bin überzeugt, dass es noch andere Pläne gibt, die in dieser Hinsicht angewandt werden." Die Ukraine verteidigt sich seit mehr als zehn Monaten gegen einen russischen Angriffskrieg.

Lawrow: NATO will Russland vernichten

Lawrow sieht die USA als Hauptschuldigen und zugleich größten Nutznießer des Kriegs. Strategisches Ziel der USA und ihrer Verbündeten in der NATO sei ein "Sieg über Russland auf dem Schlachtfeld", um Russland zu schwächen oder gar zu vernichten, sagte Lawrow in einem Interview der russischen Staatsagentur Tass am Dienstag. Daneben verfolge Washington das Ziel, die traditionellen Beziehungen Russlands zu Europa zu zerstören.

Das russische Militär war am 24. Februar in die Ukraine einmarschiert. Der offizielle Auftrag aus Moskau lautete, das Land zu "entnazifizieren und entmilitraisieren". Wegen des Angriffskriegs, in dem bereits Tausende Menschen ums Leben kamen, verhängten die USA, die EU und andere westliche Staaten harsche Sanktionen gegen Russland. Die Ukraine erhält zudem Waffen und Ausrüstung aus dem Westen.

Auch Deutschland unterstützt die Verbündeten in Kiew im Abwehrkampf gegen Russland. Der Krieg zwang die Bundesregierung Anfang des Jahres, die Absicht aufzugeben, keine Waffen in Kriegsgebiete zu liefern. Mehr als ein Viertel der genehmigten Rüstungsexporte gingen in diesem Jahr in die angegriffene Ukraine.