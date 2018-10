Politik

"Was die arabische Welt braucht": Letzter Beitrag Khashoggis publiziert

Der Journalist Khashoggi ist seit dem 2. Oktober verschwunden. Ermittler gehen davon aus, dass er im saudischen Konsulat ermordet wurde. Die "Washington Post" veröffentlicht den wohl letzten Beitrag ihres Kolumnisten - begleitet von aufrüttelnden Worten.

Die US-Tageszeitung "Washington Post" hat den bislang letzten Beitrag ihres vor gut zwei Wochen verschwundenen Kolumnisten Jamal Khashoggi veröffentlicht. Die Redakteure machten in einem Begleittext zugleich deutlich, dass sie nicht mehr davon ausgehen, dass der saudische Journalist noch am Leben ist.

Die zuständige Redakteurin Karen Attiah schrieb, man habe mit der Veröffentlichung auf Khashoggis Rückkehr warten wollen, um den Text gemeinsam mit ihm zu redigieren. "Jetzt muss ich akzeptieren: Das wird nicht passieren. Das ist das letzte Stück von ihm, das ich für die 'Post' redigieren werde."

Khashoggi hatte am 2. Oktober das saudi-arabische Konsulat in Istanbul betreten, um dort Papiere für seine geplante Hochzeit abzuholen. Seitdem gibt es von dem Journalisten und Regierungskritiker, der zuletzt im US-Exil gelebt hatte, kein Lebenszeichen mehr. Es gibt Hinweise auf einen brutalen Mord: Die türkischen Behörden gehen nach Medienberichten davon aus, dass Khashoggi im Konsulat von einem aus Saudi-Arabien angereisten Spezialkommando getötet wurde. Das saudische Königshaus beteuert dagegen seine Unschuld und bestreitet jede Mitverantwortung.

Einsatz für Kollegen

Die Überschrift von Khashoggis Kolumne lautet: "Was die arabische Welt am meisten braucht, ist freie Meinungsäußerung." Der Journalist beklagt darin die mangelnde Pressefreiheit in den meisten arabischen Staaten. "Deshalb sind Araber, die in diesen Ländern leben, entweder nicht informiert oder falsch informiert."

Ausdrücklich kritisiert Khashoggi die Inhaftierung seines saudischen Kollegen Saleh al-Schehi "wegen angeblicher Kommentare gegen das saudische Establishment". Khashoggi beklagt, dass diese staatlichen Handlungen kaum noch Gegenreaktionen der Staatengemeinschaft nach sich zögen.

Attiah schrieb, sie habe den Beitrag am Tag nach dem Verschwinden Khashoggis von dessen Übersetzer und Assistenten erhalten. "Diese Kolumne zeigt perfekt seinen Einsatz und seine Leidenschaft für Freiheit in der arabischen Welt", meinte Attiah. "Eine Freiheit, für die er anscheinend sein Leben gegeben hat."

Quelle: n-tv.de