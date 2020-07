Wahlkampf der Schande in Belarus

Wahlkampf der Schande in Belarus Lukaschenko-Gegnerinnen eingeschüchtert

Wenige Wochen vor der Präsidentschaftswahl in Belarus stehen mehrere Oppositionspolitikerinnen unter Beschuss: Ihnen wird wahlweise sexuelle Gewalt oder der Entzug ihrer Kinder angedroht. Verantwortlich dafür sind nach Angaben von Amnesty International staatliche Behörden.

Mit Blick auf die bevorstehende Präsidentschaftswahl in der autoritär regierten Republik Belarus hat Amnesty International den Behörden gezielte Einschüchterung von weiblichen Oppositionellen vorgeworfen. "Die belarussischen Behörden greifen auf Praktiken zurück, die nach Frauenfeindlichkeit schmecken", erklärte die Osteuropa- und Zentralasien-Direktorin der Menschenrechtsorganisation, Marie Struthers.

Politisch engagierte Frauen würden auf "geschlechtsspezifische Weise" angegriffen. So wurde Amnesty nach eigenen Angaben von Aktivistinnen berichtet, dass ihnen mit sexueller Gewalt oder dem Entzug ihrer Kinder gedroht worden sei. Die Präsidentschaftswahlen in Belarus sind für den 9. August angesetzt.

Sein Land sei "noch nicht reif genug" für einen weiblichen Staatschef, sagt Alexander Lukaschenko. (Foto: picture alliance/dpa)

Der seit 1994 amtierende Staatschef Alexander Lukaschenko wird von vier anderen Kandidaten herausgefordert, unter ihnen die Oppositionellen Anna Kanopatskaja und Swetlana Tichanowskaya. Der 65-jährige Lukaschenko, der sich um seine sechste Amtszeit bewirbt, erklärte, sein Land wolle keine Frau als Staatschef, dazu sei es "noch nicht reif genug". Zum Weltfrauentag hob er die "Hauptmerkmale" belarussischer Frauen hervor: Diese seien unter anderem die schöpferische Schönheit und die Fähigkeit, die junge Generation würdig zu erziehen.

Neues Bündnis soll Stärke der Opposition zeigen

In der Vergangenheit hatte sich Lukaschenko vermehrt schwulen- und lesbenfeindlich geäußert. Den Frauen "vergab" der 65-Jährige die Homosexualität aber: "Die Frauen werden lesbisch, weil wir Männer erbärmlich sind", sagte er. Femen-Aktivistinnen wurden 2011 in Minsk vom Geheimdienst KGB verschleppt und misshandelt. Ihnen wurde gedroht, sie in Brand zu setzen, nachdem sie sie mit Öl übergossen hatten.

Die Behörden in Belarus gehen massiv gegen die Opposition vor. Mehrere potenzielle Präsidentschaftskandidaten wurden inhaftiert. Bei Protesten gegen die Regierung gab es allein in den vergangenen Tagen mehr als 250 Festnahmen. Zu den ausgeschlossenen und inhaftierten Präsidentschaftsbewerbern gehört auch Tichanowskayas Mann, der populäre Blogger Sergej Tichanowky.

Seine Frau hatte sich nach seiner Festnahme aufstellen lassen. Am Donnerstag kündigte sie ein Bündnis mit den Kampagnenteams von zwei populären, von der Wahl ausgeschlossenen Bewerbern an: Viktor Babariko und Waleri Zepkalo. Um das Bündnis sichtbar zu machen, zeigten sich Tichanowskaya, Zepkalos Frau und Barbarikos Kampagnenchefin gemeinsam mit geballter Faust, Sieges- und Herzzeichen.

Lukaschenko tritt nie mit einer Frau an seiner Seite auf. Nach eigenen Angaben ist er zwar seit 1975 verheiratet, anders als sein jugendlicher Sohn Nikolai tritt seine Frau aber nie in der Öffentlichkeit auf.