Der geplante Austritt Großbritanniens aus der EU rückt immer näher. Doch noch gibt es kein Abkommen, das das Prozedere ab dem 29. März regeln würde. Premierministerin May bietet dem britischen Parlament nun drei Alternativen an - und bringt auch eine Brexit-Verschiebung ins Spiel.

Die britische Premierministerin Theresa May will dem Parlament den Weg für eine Verschiebung des Brexits bereiten. Das geht aus einer Erklärung Mays im Unterhaus hervor. Demnach sollen die Abgeordneten spätestens bis zum 12. März noch einmal über das bis dahin ausgehandelte Abkommen mit der Europäischen Union abstimmen. Sollte das Votum negativ ausfallen, soll das Plenum am darauffolgenden Tag abstimmen, ob Großbritannien die EU ohne ein Abkommen am 29. März verlassen soll. Sollte auch dies scheitern, würde in einem dritten Schritt am 14. März darüber abgestimmt, ob der Brexit um eine kurze Zeit verschoben wird. Die Verschiebung solle allerdings nicht länger als bis Ende Juni gelten.

Eine entsprechende Beschlussvorlage zu den Vorschlägen wolle May den Abgeordneten bereits am Mittwoch bei einer Abstimmung über die weiteren Brexit-Schritte vorlegen, berichteten britische Medien im Vorfeld der Erklärung Mays unter Berufung auf Kabinettskreise. Noch am Montag hatte die Premierministerin erklärt, sie halte am Austrittsdatum 29. März fest. Gelingt es May nicht, die Rebellen in ihrer eigenen Partei zu besänftigen, könnte sie bei der Abstimmung am Mittwoch die Kontrolle über das Verfahren verlieren.

Mehrere Regierungsmitglieder drohen damit, für einen Antrag zu stimmen, der sie zum Verschieben des Austritts zwingen könnte. Bis zu 15 Parlamentarische Staatssekretäre seien bereit, ihre Ämter niederzulegen, berichtete die "Daily Mail". Drei bekannten sich dazu, im Notfall parteiübergreifend im Parlament gegen May zu stimmen, um einen No-Deal-Brexit abzuwenden: Industrie-Staatssekretär Richard Harrington, Margot James (Digitales) und Claire Perry (Energie).

Die Regierung müsse einen kühlen Kopf bewahren, heißt es in einem Gastbeitrag der drei Politiker in dem Blatt. Die Folgen eines No Deal wären für die Wirtschaft gravierend. Auch in Deutschland werden bei einem ungeordneten Brexit Milliardenbelastungen erwartet: Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) rechnet in diesem Fall mit einem Rückschlag für die deutsche Wirtschaft in der Größenordnung von mindestens einem halben Prozent des Bruttoinlandsprodukts. "Das wären rund 17 Milliarden Euro weniger Wirtschaftskraft allein in diesem Jahr", sagte BDI-Hauptgeschäftsführer Joachim Lang in Berlin. Großbritannien werde dann in eine Rezession stürzen.