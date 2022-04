Der frühere Landesvorstand der hessischen Linken soll vor einigen Jahren gegenüber einer Minderjährigen sexuell übergriffig gewesen sein. Es handelt sich laut einem Medienbericht um den Ex-Partner der heutigen Bundesvorsitzenden Wissler. Der Mann bestreitet die Anschuldigungen.

In der hessischen Linken soll es über Jahre zu sexuellen Übergriffen gekommen sein. Das berichtet der "Spiegel". Zu den Beschuldigten zählt dem Magazin zufolge auch Adrian G., der ehemalige Partner der Bundesvorsitzenden Janine Wissler. Der Mann, früherer Landesvorstand in Hessen, soll sich in den Jahren 2018 und 2019 übergriffig gegenüber einer jungen Parteinovizin verhalten haben. Die heute 22-jährige Frau, mit der er eine Affäre unterhielt, wirft ihm unter anderem vor, sie als Minderjährige beim Sex gefilmt zu haben.

In dem Bericht heißt es, G. sei eines Nachts zudem über den Balkon in ihre Wohnung eingestiegen. Über diese Nachstellung habe die Betroffene die damalige Fraktionsvorsitzende im Hessischen Landtag, Janine Wissler, bereits 2018 per Mail informiert. Wissler äußerte sich auf Anfrage des Magazins nicht konkret dazu, gab demnach aber an, die junge Frau habe sie nicht über "sexuelle Übergriffe" informiert und sie auch nicht aufgefordert, einzugreifen. Der Mann bestreitet die Anschuldigungen.

Wissler erklärte dem "Spiegel" zufolge, sie habe sich sofort an den Landesverband gewandt und offenbart, "welche persönliche Verknüpfung es zu ihr geben könnte", nachdem im vergangenen November erstmals Gerüchte über G.s mutmaßliches Fehlverhalten auf Instagram bekannt wurden. Zu Beginn des Jahres habe sie darum gebeten, dass sich eine "Vertrauensgruppe" innerhalb des Parteivorstands des Falls annehmen solle. Ob sie der Partei offengelegt hat, dass sie bereits 2018 von dem Vorwurf der nächtlichen Nachstellung gegen ihren Ex-Partner G. Kenntnis erlangte, lassen laut dem Medienbericht sowohl Wissler als auch die Partei offen.

Nachdem die Vorwürfe gegen G. aufgetaucht waren, äußerten sich auch andere mutmaßliche Betroffene, heißt es weiter. Jakob Hammes, Bundessprecher der Linksjugend 'solid gibt an, 25 Personen beschuldigten ihm gegenüber mehr als 30 Männer aus der Linken, darunter auch Bundespolitiker. Der Wiesbadener Kreisvorsitzende wird von dem Magazin mit den Worten zitiert: "Leider hatten wir bislang keine Strukturen, an die sich Betroffene wenden können. Das ist ein Missstand, der uns schmerzlich bewusst geworden ist." Man suche nun nach "professionellen Wegen, um einen sensiblen und sachgerechten Umgang" mit dem Thema zu finden. Der hessische Landesvorstand hat dem "Spiegel" zufolge inzwischen einen neuen Verhaltenskodex verabschiedet, zudem sollen Awareness-Strukturen etabliert werden.