Medwedew spricht von weiteren Annexionen in der Ukraine

"Der Sieg wird unser sein" Medwedew spricht von weiteren Annexionen in der Ukraine Artikel anhören

Russland plant die Annexion weiterer ukrainischer Gebiete, sagt Ex-Staatschef Medwedew. Die "militärische Spezialoperation" ginge bis zur "vollständigen Zerstörung des Nazi-Regimes" in Kiew. Allerdings sind die bereits annektierten Regionen bisher nicht unter vollständiger Kontrolle Moskaus.

Russland will sich noch weitere Gebiete der Ukraine einverleiben, kündigte der ehemalige Staatschef Dmitri Medwedew an. "Die militärische Spezialoperation wird bis zur vollständigen Zerstörung des Nazi-Regimes in Kiew fortgesetzt", schrieb Medwedew auf Telegram. Als "militärische Spezialoperation" bezeichnet Moskau den Angriffskrieg auf sein Nachbarland. "Der Sieg wird unser sein. Und es wird weitere neue Regionen innerhalb Russlands geben", fügte der stellvertretende Vorsitzende des russischen Sicherheitsrats hinzu.

Vor einem Jahr hatte Moskau bereits vier Regionen in der Ukraine annektiert. Als diese "neue Regionen" bezeichnet Russland die ukrainischen Gebiete Donezk, Luhansk, Saporischschja und Cherson. Zuvor waren dort als "Referenden" bezeichnete Abstimmungen abgehalten worden, die von Kiew und vom Westen nicht anerkannt wurden. Vor einigen Wochen ließ Moskau in den besetzten Gebieten "Wahlen" abhalten.

Kreml-Chef Wladimir Putin bezeichnete die Annexionen in einer Rede an die Nation als historische Entscheidung der dort lebenden Menschen für die Wiedervereinigung mit dem "Vaterland". Zudem kündigte er den Wiederaufbau der Gebiete an. Die russische Armee kontrolliert allerdings nur Teile der vier annektierten Regionen und sieht sich dort derzeit mit einer großangelegten Gegenoffensive der Ukraine konfrontiert.

Medwedew, der einst als liberaler Reformer galt, tritt inzwischen als Hardliner auf, der die russische Offensive in der Ukraine vehement verteidigt. In Kommentaren in Onlinenetzwerken attackiert er den Westen immer wieder scharf.