Dank der Omikron-Variante geistert der Lockdown wieder durch die Lande. Sollte er kommen, wüsste die Politik eine Mehrheit der Menschen hinter sich. Noch deutlicher ist die Stimmung in Bezug auf eine allgemeine Impfpflicht.

Einer neuen Umfrage zufolge ist eine große Mehrheit der Menschen in Deutschland bereit für entschiedene Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie. Die meisten Menschen sind für eine allgemeine Impfpflicht und würden auch einen neuen Lockdown in Kauf zu nehmen. Das zeigt eine Befragung für das RTL/ntv-Trendbarometer, die das Meinungsforschungsinstitut Forsa von Freitag bis Sonntag durchgeführt hat.

Demnach sind 71 Prozent dafür, dass sich grundsätzlich alle Bürgerinnen und Bürger impfen lassen müssen - von medizinisch begründeten Ausnahmen abgesehen. Der Wert stagniert seit einigen Wochen auf hohem Niveau, lag aber auch schon bei 74 Prozent. Zugleich wären 66 Prozent mit einem generellen Lockdown einverstanden, bei dem es auch Kontaktbeschränkungen sowie Schließungen von Veranstaltungen gäbe.

Allerdings gibt es Unterschiede bei den Anhängern der unterschiedlichen Parteien. So stehen die Anhänger der AfD klar gegen den Trend. Sie lehnen fast geschlossen (91 Prozent) einen neuen harten Lockdown ab. Ebenfalls 91 Prozent der AfD-Anhänger lehnen eine allgemeine Impfpflicht ab. Auch in der Anhängerschaft der FDP gibt es starke Vorbehalte. Gegen eine Impfpflicht sind dort 30 Prozent und damit deutlich mehr als in den anderen im Bundestag vertretenen Parteien - 65 Prozent sind dafür. Einen neuen allgemeinen Lockdown lehnt eine Mehrheit der FDP-Sympathisanten dagegen ab. 56 Prozent sind dagegen, 43 Prozent dafür. Bei SPD, Grünen, CDU/CSU und Linken sind es je über 70 Prozent.

Bundeskanzler Olaf Scholz hatte am Montag angekündigt, es werde nach Weihnachten wieder strengere Maßnahmen geben, darunter auch Kontaktbeschränkungen. Von Schulschließungen ist derzeit nicht die Rede. Restaurantschließen sind auf Basis des Infektionsschutzgesetzes zwar nicht möglich, die Länder könnten aber für sich eine epidemische Notlage ausrufen und dann dennoch Restaurants und andere gastronomische Betriebe schließen. Zwar sinkt die Sieben-Tage-Inzidenz seit mehreren Wochen, doch sagen Experten voraus, dass sie bald wieder steigen wird. Grund dafür ist die sich auch in Deutschland ausbreitende Omikron-Variante des Coronavirus. Daher treibt die Regierung die Booster-Impfungen voran, da diese den besten verfügbaren Schutz gegen eine schwere Covid-19-Erkrankung durch Omikron bieten.