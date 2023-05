Am heutigen Dienstag spricht Wirtschaftsminister Habeck (hier mit SPD-Fraktionschef Mützenich) mit den zuständigen Experten der Ampelfraktionen über das Heizungsgesetz. Ergebnisse soll es noch nicht geben.

Es gibt leichte Verschiebungen bei der Meinung der Deutschen zum Gebäudeenergiegesetz. An der überwiegenden Ablehnung des Vorhabens ändert sich allerdings nichts.

Wie bereits in den vergangenen Wochen unterstützt auch weiterhin nur eine Minderheit der Bundesbürger die Pläne von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck, ab dem Jahr 2024 den Einbau von neuen Heizungen zu verbieten, die mit Öl oder Gas betrieben werden. In einer entsprechenden Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Forsa für das RTL/ntv-Trendbarometer sagen 21 Prozent, dass sie diese Pläne für richtig halten. Das sind drei Prozentpunkte mehr als im März und April.

Die große Mehrheit von 76 Prozent lehnt die Pläne weiterhin ab. In den Umfragen im März und April lag dieser Wert bei 79 beziehungsweise 78 Prozent. Wie bisher unterstützt nur unter den Anhängern der Grünen eine Mehrheit die Pläne des Bundeswirtschaftsministers. Unter den Anhängern aller anderen Parteien überwiegt die Ablehnung.

Zugleich glaubt mit 11 Prozent nur eine Minderheit der Deutschen, dass das Heizungsgesetz wie von Habeck und den Grünen geplant noch bis Anfang Juli vom Bundestag verabschiedet wird. Eine große Mehrheit von 85 Prozent glaubt das nicht. Auch unter den Anhängern der Grünen denken nur 13 Prozent, dass das Gesetz vor der Sommerpause durch den Bundestag gebracht wird.

Mehrheit hält Razzia gegen Letzte Generation für richtig

Zudem fragte Forsa nach den Durchsuchungen in Wohnungen und Geschäftsräumen von Klimaaktivisten der Letzten Generation, die die Polizei in der vergangenen Woche in mehreren Bundesländern durchgeführt hat. 58 Prozent der Bundesbürger halten die Durchsuchungen für richtig, 37 Prozent für überzogen.

Mehrheitlich anderer Meinung als die Bundesbürger insgesamt sind nur die Anhänger der Grünen, von denen lediglich 20 Prozent die Durchsuchung der Polizei für richtig, 69 Prozent aber für überzogen halten.

Die Daten wurden vom Markt- und Meinungsforschungsinstitut Forsa im Auftrag von RTL Deutschland am 25. und 26. Mai 2023 erhoben. Datenbasis: 1009 Befragte. Statistische Fehlertoleranz: plus/minus 3 Prozentpunkte.

