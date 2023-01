In Bachmut toben heftige Kämpfe. Einst lebten 70.000 Menschen in der Stadt, der überwiegende Teil hat sie bereits verlassen. Angesichts neuer Vorstöße russischer Truppen entschließen sich viele der letzten Einwohner zur Flucht - durch den andauernden Beschuss wird diese allerdings erschwert.

"Wenn man auf den Hof geht, pfeifen einem die Kugeln um die Ohren", erzählt Olena Morosowa. Monatelang harrte die 69-Jährige im heftig umkämpften Bachmut aus. Doch angesichts der immer näher rückenden russischen Truppen entschloss Morosowa sich am Donnerstag, die ostukrainische Stadt zu verlassen. "Meine Hände zittern, ich habe keine Kraft mehr, das alles zu ertragen", sagt sie.

Ihr Sohn habe sie angefleht, endlich zu gehen, erzählt Morosowa. Sie sitzt in einem Hilfszentrum neben den wenigen Habseligkeiten, die sie mitnehmen konnte, und wartet auf ihre Evakuierung. Die meisten der einst 70.000 Einwohner Bachmuts sind längst geflohen, nur noch einige Tausend hausen in Kellern, angewiesen auf Hilfe von außen. Besonders auf der östlichen Seite des Flusses Bachmutka, der die Stadt zweiteilt, waren die Kämpfe seit Monaten zermürbend.

In den vergangenen Tagen stießen die russischen Streitkräfte eigenen Angaben zufolge weiter nach Bachmut vor und nahmen die 15 Kilometer entfernte Stadt Soledar ein. "Vor zwei Wochen habe ich schon einmal darüber nachgedacht, zu gehen, aber ich konnte mich nicht entscheiden", sagt Morosowa. "Jetzt wissen wir, dass die Russen bereits an der Stadtgrenze sind, nicht weit weg von uns. Wir wollen nicht, dass sie in unser Leben eindringen."

Immer mehr Menschen würden sich nun zur Flucht entscheiden, sagt Tetjana Scherbak, die als Freiwillige für eine Hilfsorganisation in Bachmut arbeitet. "Die Menschen sind geblieben, solange sie ein Zuhause hatten", sagt die 51-Jährige. "Doch jetzt haben die Angriffe zugenommen, viele Häuser wurden zerstört. Und es ist Winter."

"Ich muss ganz von vorne anfangen"

Inmitten des Beschusses zu fliehen, ist riskant. Morosowa machte sich zusammen mit ihrer Nachbarin im Schutz der Dunkelheit, als das Bombardement nachließ, im Ostteil Bachmuts auf den Weg. Sie packten ihre Taschen auf Handwagen, zogen sie über die provisorische Brücke in Richtung Stadtmitte, wo sie in dem Hilfszentrum übernachteten. "Wir hatten unsere Sachen schon vor einem Monat für eine Abreise vorbereitet", sagt Morosowa. Aber sie konnte sich nicht zum Gehen durchringen. "Ich bin schon alt - es ist schade, das Haus und alles andere zu verlassen."

Auch Natalia und ihre Mutter Valentyna brachen am Donnerstag samt Katze im Osten der Stadt auf. "Wir sind geblieben, solange es erträglich war. Gestern hieß es, dass die ukrainischen Streitkräfte Soledar verlassen hätten, und Soledar liegt ganz in unserer Nähe", sagt die 73-jährige Valentyna.

Sie hätten mit ansehen müssen, wie Zivilisten, die am anderen Ende ihrer Straße wohnten, hinter die russischen Linien evakuiert wurden, berichtet Natalia. Ihre eigene Familie wurde durch den Krieg entzweit. Sie habe sich "aus politischen Gründen" von ihrem Mann getrennt, weil er sich auf die Seite der russischen Besatzer gestellt habe.

Ihre Heimatstadt verlassen zu müssen, bricht Natalia das Herz. Und Valentyna fragt sich, in welchem Zustand sie ihr Haus und ihr Geschäft vorfinden wird, sollte sie eines Tages zurückkehren. "Ich weiß nicht, wofür ich 50 Jahre gelebt habe", sagt sie. "Ich muss ganz von vorne anfangen."