Aus ihrer Liebe zu Italien machte Angela Merkel schon zu Amtszeiten keinen Hehl. Derzeit reist die Kanzlerin a. D. privat durch das Land. Nach einem Besuch in der Toskana geht es weiter in die Hauptstadt Rom. Dort verbindet sie kulturelles und politisches.

Die ehemalige Bundeskanzlerin Angela Merkel setzt ihren Italien-Ausflug in Rom fort. Nachdem die 67-Jährige Anfang der Woche in Florenz war, reiste sie in die Hauptstadt weiter. Nach einigen Sightseeing-Terminen am Mittwoch und Donnerstag traf sie sich heute in den Kapitolinischen Museen mit Bürgermeister Roberto Gualtieri, wie dieser bei Twitter bekannt gab.

Zuvor hatten lokale Medien darüber berichtet, wo Merkel in Rom gesichtet wurde. Merkel hatte schon bei ihrem Abschiedsbesuch als Kanzlerin im Oktober 2021 im Rom gesagt, dass sie sich darauf freue, als Privatfrau nach Italien und in die Ewige Stadt zurückzukehren. "Meine Liebe zu Italien werde ich in ganz anderer Form noch leben können, wenn ich nicht mehr Bundeskanzlerin bin", sagte sie damals.

Zuvor war sie - begleitet unter anderem von ihrer Vertrauten und Parteifreundin Annette Schavan - in Florenz gewesen. Die Zeitung "La Nazione" veröffentlichte Fotos, die die CDU-Politikerin in den Straßen von Florenz in der Toskana zeigten."Willkommen Angela Merkel und danke, dass Sie sich für Florenz entschieden haben", schrieb Bürgermeister Dario Nardella am Dienstag auf Twitter. "La Nazione" zufolge besuchte Merkel die Galleria dell'Accademia, wo die berühmte Skulptur "David" von Michelangelo steht.

Eine Sprecherin der früheren Kanzlerin hatte in dieser Woche mitgeteilt, dass eine Rückkehr Merkels nach Deutschland für Montag geplant sei.