Bundeskanzlerin Merkel zeigt sich zufrieden über die neuen Mehrheitsverhältnisse in Großbritannien. Gleichzeitig stellt sie schwierige Verhandlungen mit London in Aussicht. Nach dem Brexit könnte es zu einer neuen Konkurrenz zwischen der EU und dem Königreich kommen, warnt Merkel.

Bundeskanzlerin Angela Merkel erwartet schwierige Verhandlungen über das künftige Verhältnis der EU mit der Regierung in London. "Unser größter Knackpunkt wird sein, dass wir diese Verhandlungen sehr schnell machen müssen, weil wir bereits am Ende kommenden Jahres fertig sein müssen", sagte Merkel in Brüssel nach Abschluss des EU-Gipfels. Sie erwarte nicht, dass Premierminister Boris Johnson Mitte 2020 eine Verlängerung der Übergangsphase über Ende 2020 hinaus beantragen werde. Es gebe aber eine Vielzahl an Themen zu klären, von Handel über Fischerei bis zu Cybersicherheit. Ziel sei für die EU eine enge Zusammenarbeit mit Großbritannien.

Vom "überragenden Sieg" Johnsons bei den Parlamentswahlen zeigte sich Merkel beeindruckt. Der konservative Brexit-Befürworter holte bei dem Urnengang am Donnerstag die absolute Mehrheit. Beim EU-Gipfel in Brüssel habe es "professionelle Anerkennung" dafür gegeben, dass es Johnson gelungen sei, die Bürger zu überzeugen, sagte Merkel. "Chapeau, muss man einfach sagen, dass ihm das gelungen ist." Damit dürfte der Weg zu einer Verabschiedung des Brexit-Abkommens im Unterhaus frei sein. Die Gefahr eines ungeordneten Brexits bestehe nun nicht mehr.

Gleichzeitig bekräftigte die Kanzlerin ihre Warnung, dass Großbritannien nach dem Austritt wirtschaftlich in Konkurrenz zur EU treten könnte. Wir werden jetzt mit Großbritannien einen Wettbewerber vor unserer Haustür haben", der sich womöglich von in der EU geltenden Standards abwende, sagte sie. Dies müsse aber kein Nachteil sein, sondern könne nötige Reformen in der EU sogar beflügeln, "etwas schneller zu werden und etwas entschiedener zu entscheiden", sagte Merkel.