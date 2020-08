Die Infektionszahlen steigen und steigen. Da wird ein Zitat von Kanzlerin Merkel aus der CDU-Präsidiumssitzung publik, das aufhorchen lässt. So will Merkel die "Zügel anziehen", um der drohenden Corona-Katastrophe zu entgehen.

Kanzlerin Angela Merkel hat sich Informationen der "Bild"-Zeitung zufolge dafür ausgesprochen, sich in der Pandemiebekämpfung wieder stärker zu bemühen. Unter Berufung auf Teilnehmer der gestrigen CDU-Präsidiumssitzung zitiert das Blatt Merkel: "Man muss die Zügel anziehen, um bei Corona nicht in ein Desaster reinzulaufen."

Bereits gestern war bekannt geworden, dass Merkel die jüngsten Infektionszahlen "bedrohlich", jedoch "noch beherrschbar" bezeichnete. Möglichen Gedankenspielen über weitere Lockerungen der Maßnahmen erteilte sie eine Absage, insbesondere auch im Zusammenhang mit Fußballspielen. In der kommenden Woche will Merkel mit den Länderchefs über das weitere Vorgehen beraten.

Der "Bild"-Zeitung zufolge bereiten Merkel vor allem die steigenden Zahlen durch Urlaubsrückkehrer Sorgen. Gesundheitsminister Jens Spahn richtete bereits gestern sein Augenmerk auf Infektionen im Inland durch die Teilnahme an größeren privaten Feiern - die Diskussion über mögliche bundesweit einheitliche Begrenzungen läuft.

R-Wert über 1, knapp 1400 Neuinfektionen

Im Laufe des Montags meldeten die Gesundheitsämter 1390 Neuinfektionen mit dem Coronavirus an das Robert-Koch-Institut. An den beiden Tagen zuvor war der Wert nur knapp halb so hoch. Das war zu erwarten, weil am Wochenende nicht alle Gesundheitsämter Daten an das RKI übermitteln. Zum Vergleich: Der Wert für den vergangenen Montag lag noch bei 966 Fällen.

Die Reproduktionszahl, kurz R-Wert, lag nach RKI-Schätzungen in Deutschland vom Montag bei 1,11 (Vortag: 1,21). Das bedeutet, dass ein Infizierter im Mittel etwas mehr als einen weiteren Menschen ansteckt. Der R-Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen etwa eineinhalb Wochen zuvor ab.

Zudem gibt das RKI das sogenannte Sieben-Tage-R an. Er bezieht sich auf einen längeren Zeitraum und unterliegt daher weniger tagesaktuellen Schwankungen. Nach RKI-Schätzungen lag dieser Wert am Montag bei 1,04 (Vortag: 1,13). Er zeigt das Infektionsgeschehen von vor acht bis 16 Tagen.

Die Zahlen des RKI unterscheiden sich von jenen, die ntv.de täglich meldet: Am Montag wurden damit 1046 Neuinfektionen gemeldet. Zur Erklärung: Das ntv.de-Datenteam greift direkt auf die Meldezahlen aus den Bundesländern zu, während die Meldewege an das RKI träger und damit weniger aktuell sind. So ist zu erklären, dass die ntv.de-Daten für Montag deutlich unter denen des RKI liegen. Dafür waren die Zahlen an den Wochenendtagen höher.